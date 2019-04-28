Gaz Pedalı Takılı Kalan Araç Ortalığı Birbirine Kattı

Gaziantep'te gaz pedalı takılı kalan bir araç ortalığı birbirine kattı. Motorundan yüksek ses çıkan araçtan yükselen dumanlar çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Nizip Caddesi'nde seyir halinde bulunan ve plaka ile sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin gaz pedalı takılı kaldı. Yüksek motor sesi ve bir anda çıkan dumanlar nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çıkan dumanlar nedeniyle çevredeki bazı araçlar ise bölgeden uzaklaştı. Bir türlü stop ettirilemeyen aracın motoru, çevredeki vatandaşların da yardımıyla güçlükle durduruldu.

Gaz pedalının da normale dönmesi ile panik sona erdi.

Aracın ortalığı dumana boğduğu o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA