Gaz maskesi taktı, Taksim Meydanı'nda kaykay yaptı Gaz maskesi taktı, Taksim Meydanı'nda kaykay yaptı Taksim'de korona virüs kaykay yapmaya engel olamadı Taksim'de bir gencin gaz maskesiyle yaptığı kaykay ilginç görüntüler oluşturdu Taksim'de korona virüs nedeniyle gaz maskesi takarak kaykay yapan bir genç, ilginç görüntüler oluşturdu.

Gaz maskesi taktı, Taksim Meydanı'nda kaykay yaptı

Taksim'de korona virüs kaykay yapmaya engel olamadı

Taksim'de bir gencin gaz maskesiyle yaptığı kaykay ilginç görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Taksim'de korona virüs nedeniyle gaz maskesi takarak kaykay yapan bir genç, ilginç görüntüler oluşturdu.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) nedeniyle yetkililerden vatandaşlara evde kal çağrıları yapılırken, bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor.

Taksim Meydanı'nda bir gencin gaz maskesiyle kaykay yapması da enteresan görüntüler oluşturdu. Korona virüse karşı aldığı önlemle şaşırtan genç kimseye aldırış etmeden meydanda kaykayıyla gezdi. Genç, 'Taksim'e neden gaz maskesiyle çıktınız?' sorusuna 'Öylesine. Öyle istedi canım. Korona virüs var. Ondan korunma amaçlı. Evden çıkmıyordum zaten. Daha yeni evden çıktım " diyerek cevap verdi.

Kaynak: İHA