Gaz lambasıyla oynayan çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Gaz lambasıyla oynayan çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gaz lambasıyla oynayan çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da annesi ev işleri yaparken, gaz lambasıyla oynayan 2 yaşındaki Kazım R., zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

AFYONKARAHİSAR'da annesi ev işleri yaparken, gaz lambasıyla oynayan 2 yaşındaki Kazım R., zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. 

Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan Veysel Karani Mahallesi'nde annesi ev işleri yaptığı sırada Kazım R., eline aldığı gaz lambasıyla oynamaya başladı. İddialara göre, gaz lambasının camını çıkaran Kazım R., ardından gaz yağı konulan bölümü de açarak fitili ağzına aldı. Bir süre sonra çocuğunun kusmaya başladığını gören annesi, hemen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada acil serviste muayene edilen çocuk, zehirlenme şüphesiyle bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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