Gaz lambası ışığında "senfonik konser" hazırlığı

01.11.2019 12:10

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Mehmetalan köyü, farklı sanat dallarından eserlerin sahneleneceği "Köyde Senfonik Konser" etkinliğine hazırlanıyor.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, 3 Kasım'da Mehmetalan köyü meydanına kurulan platformda sahne alacak.

Çevre köylerden de katılımın beklendiği halka açık senfonik konserin genel sanat yönetmenliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, sanat koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır yapacak.

Konserde solist olarak Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Solist Sanatçısı Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden tenor Burak Dabakoğlu yer alacak. Şiirler İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ tarafından seslendirilecek.

Bale ve zeybek gösterileri

Nostaljik olarak gaz lambası ışığıyla aydınlatmanın yapılacağı ve traktör römorklarının da podyum olarak kullanılacağı konser programında klasik müzikten, operadan, Türk Halk Müziği'nden, Türk Sanat Müziği'nden örnekler sunulacak, şiir dinletisi ve halk dansları gösterisi sunulacak.

Konser kapsamında İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden balerin ve baletler de orkestranın seslendireceği valsler eşliğinde köy meydanında dans sergileyecek, Kerimoğlu ve Harmandalı Zeybeği gösterisi sunulacak.

Konser programına ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Turkish Brass Ensemble Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni Gökkaya, kültür ve sanatın halkın ayağına götürülmesi, her yere ve her kesime tanıtılıp sevdirilmesi amacıyla başlatılan köy konserlerine devam ettiklerini belirtti.

Mehmetalan Köyü Muhtarı Nergis Aldemir, etkinliğin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Köyümüzü bir sanat köyü yapma gayretlerimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA