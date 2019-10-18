18.10.2019 11:25

Gaz kokusu mahalleyi ayağa kaldırdı

Evlerine döndüklerinde apartman önünde polis, itfaiye ve vatandaşları gören yaşlı çift, büyük şaşkınlık yaşadı

Yaşlı çiftin üzerine yemek koyup dışarı çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle sönen ocaktan yayılan gaz kokusu, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi

ANTALYA - Antalya'da yemek pişerken rüzgarın söndürdüğü ocaktan yayılan gaz kokusu, mahalleyi ayağa kaldırdı. O sırada dışarıda bulunan yaşlı çift, eve döndükleri sırada apartman önünde polis, itfaiye ve vatandaşları görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 128 sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 2. Katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfaktaki ocağa yemek koyan Hatice Y., eşi Mustafa Y. ile birlikte dışarıya çıktı. Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sönen ocaktan tüp gaz yayılmaya başladı. Komşular, gaz kokusunu fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada apartmandaki bir çok kişi dışarıya çıkarak ekiplerin gelmesini bekledi. İtfaiye ekipleri, ikinci kattan girdikleri evin mutfağında bulunan ocağın gaz akımını keserek pencereleri açıp evi havalandırdı. Bu sırada evlerine dönen yaşlı çift, apartman önünde polis, itfaiye ve vatandaşların olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yaşlı çift, gazın etkisinin tamamen kaybetmesinin ardından evine girebildi.

Kaynak: İHA