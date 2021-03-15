Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı
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Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

15.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:37

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmandan sızan gaz kokusundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 85 yaşındaki yaşlı kadını evinde ölmek üzereyken buldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmandan sızan gaz kokusundan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 85 yaşındaki yaşlı kadını evinde ölmek üzereyken buldu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi Kertel Tekke Geçidi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katındaki evinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ceylan G.'nin evinden gaz kokusu geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler evin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve girmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından evin kapısı kırılarak açıldı. İçeri giren ekipler, Ceylan G.'yi evin salon kısmında yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ceylan G.'nin baygın halde olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ceylan G., Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerde evin dağınık halde olduğu ve tezgahtan düşen ocağın gaz sızdırdığı görüldü. Ekipler, ocağa bağlı mutfak tüpünü kapatarak gaz tahliyesi yaptı. Evin dağınık halde olması ve ocağın açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı
Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı
Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı
Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı
Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi, yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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