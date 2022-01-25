Gaz Kısıtlaması Yaşayan Türkiye Avrupa'yı Isıtıyor

İran'ın gaz akışını 10 gün süreyle kestiğini açıklamasıyla Türkiye, sanayi işletmelerine kısıtlama kararı aldı. Konutlarda da gaz kesintisi olabileceği endişesi var. Türkiye'nin TANAP'la Azerbaycan kaynaklı doğalgazı Avrupa'ya taşırken, kendi kışlık tüketimi için gaz depolamamış olması eleştiriliyor

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