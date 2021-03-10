Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı
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Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı

10.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:13
Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Abay, evde değiştirdiği mutfak tüpünü çakmak ile test ederken gazın parlaması neticesinde alevler yükselmeye başladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Abay, evde değiştirdiği mutfak tüpünü çakmak ile test ederken gazın parlaması neticesinde alevler yükselmeye başladı. Parlama sonucunda yaralanan Abay, kendi imkanları ile kurtulurken alevler içerisinde kalan ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yalnız yaşayan (70) İbrahim Abay, mutfak tüpünü yenisiyle değiştirdikten sonra gaz kaçağını kontrol ederken bir anda parlama meydana geldi. Parlamanın etkisiyle yükselen alev evdeki eşyalara sıçradı. Tüp parlaması neticesinde yaralanan Abay, kendi imkanları ile evden son anda çıktı. Bir anda tüm evi saran alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri Abay'a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik soğutma çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Meydana gelen olayda ev kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı
Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı
Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı
Gaz kaçağını çakmakla test ederken evini yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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