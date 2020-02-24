Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu
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Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu

Aksaray'da park halindeki LPG'li otomobilin gaz kaçırması sonucu mahallede yaşanan panik itfaiye ekiplerince sonlandırıldı.

24.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:13
Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu

'da park halindeki LPG'li otomobilin gaz kaçırması sonucu mahallede yaşanan panik ekiplerince sonlandırıldı.


Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2406. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 68 DY 520 plakalı LPG'li otomobilde gaz kaçağı olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine ekipleri sevk edilirken, kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi Müdürlüğü ekipleri M.B'ye (80) ait otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde itfaiye ekipleri otomobilin motor kısmından gaz kaçağı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri gaz kaçıran hortumu keserek ağzını tıpayla kapatırken, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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