Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı

Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında bir sürücü gaz ile fren pedalını karıştırınca faciadan dönüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında bir sürücü gaz ile fren pedalını karıştırınca faciadan dönüldü. Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kuşadası Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurhan Y. kontrolündeki 09 BAJ 72 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün gaz ile freni karıştırması sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkartılarak, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı
Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaralının kazada kopan parmağını zamana karşı yarışarak aradılar
Yaralının kazada kopan parmağını zamana karşı yarışarak aradılar
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde yaşamını yitirdi
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Mert Müldür Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaz ile fren pedalını karıştırdı, şarampole yuvarlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 21:43:26. #1.14#

title