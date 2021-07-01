Gaz ile fren pedalını karıştıran kadın şarampole yuvarlandı

Gaz ile fren pedalını karıştıran kadın şarampole yuvarlandı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi otoparkında bir kadın gaz ile fren pedalını karıştırınca faciadan dönüldü.