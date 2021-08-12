GAZ AĞRISI SANDI, SAFRA KANALINDAN 50 TANE TAŞ ÇIKTI
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GAZ AĞRISI SANDI, SAFRA KANALINDAN 50 TANE TAŞ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Akın Abay, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Akın Abay, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ağrılarının gaz sancısı olduğunu düşünen hasta, yapılan tetkikler sonrası şaşkına döndü. Safra yollarının genişliği 2 katına çıkan Abay'ın safra kanalından irili ufaklı tam 50 tane taş çıkarıldı.

İstanbul'da yaşayan Akın Abay, şiddetli karın ağrısı çekmeye başladı. Ağrının nedeninin gaz şişkinliği olduğunu düşünen hasta, sancıları şiddetlenince hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde safra yollarının çapının 7'den 13 milimetreye çıktığı belirlendi. Abay'ın safra yolunu tıkayan 2-3 milimetrelik, yuvarlak, siyah renkli 50'ye yakın taş çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çolak, "50 taş, büyük bir rakam ve asıl hayati tehlikeyi yaratan safra yolunun tam tıkanmış olmasıydı. Hastamıza erken müdahalede bulunduk ve kısa sürede sağlığına kavuştu" dedi.

"ENDOSKOPİ YÖNTEMİYLE KESİ OLMADAN AMELİYAT OLDUM"

Ağrının gece boyu sürmesi sonucu sabah soluğu hastanede aldığını belirten Akın Abay, "Hastaneye gittiğimde göz bebeklerim sararmıştı. Belirtiler sonrası hemen bir MR çekilmesine karar verildi. MR çekimine göre safra kanalımın tıkanmış olabileceği belirtildi. MR sonuçlarımda safra kesesinin tıkalı olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün ameliyata girdim. Benim tahminimin çok ötesinde rahat bir ameliyat süreci yaşadım. Endoskopi yöntemiyle kesi olmadan ameliyat oldum. Safra kanalımı temizlediklerini, taşları çıkardıklarını söylediler. Ara sıra sancı hissetsem de kanalı tıkayacak kadar 50 tane taş olacağını tahmin etmemiştim. Çevremde daha önce böbrek taşı duymuştum. O bölgede de ağrı olmayınca hiç taş olduğu düşüncesi oluşmuyor. Gerçekten çok şaşırdım? diye konuştu.

'AĞIZDAN GİREREK SAFRANIN AKTIĞI DELİĞİ BULDUK'

Gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Medicana Ataşehir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Çolak, 'Yaptığımız tetkiklerde safra kesesinde taşlar olduğunu aynı zamanda safra yolunun bu taşlarla tıkanmış olduğunu gördük. Hastamıza safra kesesi ameliyatı planlanıyordu. Safra yolundaki bu tıkanıklık ve sarılık nedeniyle öncelikli olarak başka bir işlemle safra yollarının açılması gerekiyordu. Hastaya ERCP dediğimiz bir işlem yaptık. Aynı gün acil bir şekilde ameliyathane koşullarında işlemi gerçekleştirdik. Safra yollarını tıkayan taşları çıkardık. Arkasından da safra yoluna geçici bir stent yerleştirdik, safra akımını sağlamak için akabinde ise hastayı bir gece tutup ertesi gün taburcu ettik. Tamamen endoskopik bir yöntemle ağızdan girerek mideyi geçip bağırsağa ulaşıp safranın aktığı deliği bulduk. Bunun ucunu endoskopik yöntemlerle keserek genişletip kanalın içine ulaştık. Kanalın içerisindeki taşları da çıkarttık' değerlendirmesinde bulundu.

'SAFRA KANALI İKİ KATINA ÇIKMIŞTI'

Safra yollarının normal çapının 7 milimetrenin altında olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Çolak, 'Hastamız geldiğinde yaklaşık 12-13 milimetre yani 2 katına çıkmış bir safra kanalı genişlemesi vardı. Ucu da tamamen tıkanmıştı. Safra yolunu tıkayan çok küçük 2-3 milimetrelik, yuvarlak, siyah renkli 50'ye yakın taş çıkarttık. Hala kanala düşme ihtimali olan taşlar bulunduğu için hastaya stent takmıştık. İkinci seansta da taşın devamının düşmüş olduğunu gördük. Onları da çıkartıp temizledik. Bu büyük bir rakam ve asıl hayati tehlikeyi yaratan safra taşının sayısı değil yolun tam tıkanmış olması. Bu hastalarda safra bağırsağa akmadığı için kana karışarak sarılığa neden oluyor zamanla bunlar enfeksiyon da eklenince tablo oldukça kötü bir hal alıyor. Hayati tehlike arz eden bir duruma geliyor. Hastamıza erken müdahalede bulunduk ve kısa sürede sağlığına kavuştu' ifadelerini kullandı.

GAZ AĞRISI SANDI, SAFRA KANALINDAN 50 TANE TAŞ ÇIKTI
GAZ AĞRISI SANDI, SAFRA KANALINDAN 50 TANE TAŞ ÇIKTI
GAZ AĞRISI SANDI, SAFRA KANALINDAN 50 TANE TAŞ ÇIKTI
GAZ AĞRISI SANDI, SAFRA KANALINDAN 50 TANE TAŞ ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GAZ AĞRISI SANDI, SAFRA KANALINDAN 50 TANE TAŞ ÇIKTI - Haberler
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