Gayrimenkulün Büyük Buluşması Re360 sona erdi
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Gayrimenkulün Büyük Buluşması Re360 sona erdi

11.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:07
Gayrimenkulün Büyük Buluşması Re360 sona erdi

Gayrimenkulün büyük buluşması RE360'ın ilk kez online olarak gerçekleşen ve 3 gün süren konferansları sona erdi.

Gayrimenkulün büyük buluşması RE360'ın ilk kez online olarak gerçekleşen ve 3 gün süren konferansları sona erdi. Başarılı bir şekilde tamamlanan oturumlarda gayrimenkul sektörünün önde gelenleri geleceğe ilişkin fikirlerini dile getirdi.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleşen gayrimenkulün büyük buluşması RE360'ın 3 gün süren konferansları sona erdi. Konferansın bugün gerçekleşen son oturumuyla beraber RE360'a, gayrimenkulde dünyanın en önemli ve en büyük fuarlarından biri olarak nitelendirilen MIPIM'in stratejik ortaklığında, kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üreten kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşlardan 18 şehirden bin 107 üst düzey yönetici katılım sağladı.

RE360'ın son gününde açıklamalarda bulunan Fifh Wall Yönetci Direktörü ve Avrupa Başkanı Roelof Opperman: "RE360'ta yer almaktan gerçekten mutluyum.. PropTech artık tüm dünyaya yayılıyor ve gayrimenkul sektöründe büyük dönüşüm ve yenilikler yaratıyor. Fifth Wall olarak konuyla ilgili görüşlerimizi paylaşmaktan ve Türkiye gayrimenkul ekosistemi ile etkileşim kurmaktan heyecan duyduk" dedi.

Prof. Dr. Emin Gün Sirer ise yaptığı açıklamada kripto paralarla finansal işlemlerin riskli olduğunu dile getirdi. Sirer, "Madencilikte yoğun bir enerji tüketimi mevcut. Bu nedenle çevreci bir yaklaşıma ve sürdürülebilir politikaya sahip değiller. Yakın zamanda Şubat ayında Uniswap'ta 20-30 milyon dolarlık bir saldırı yaşandı. Sebebi de Uniswap'ın üzerine kurulan değerlerden birinin hatalı olması sonucunda hacker kodlamada kendine aktarılmasına olanak sağlayan bir boşluk buldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Gayrimenkulün Büyük Buluşması Re360 sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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