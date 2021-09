GAYRİMENKULLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

21. 09. 202114: 21Madde 2) Gayrimenkullerin kiralama ihalesi 21/09/2021 tarihine rastlayan SALIgünü hizalarında yazan saatlerde Esenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 20 ( Eski Emniyet Müdürlüğü ) 1. Kat Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Açık Teklif Açık Artırma usulü ile ayrı, ayrı yapılacaktır. Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 20/09/2021 günü saat 17: 00' a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde ŞubesiTR53 0001 5001 5800 7296 8116 69 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Gerçek Kişiler%3 tutarında geçici teminat makbuzuNüfus cüzdan fotokopisiNiğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesiİhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzuVekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesiİhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesiKamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütnameİkametgah BelgesiTicari Taksi Ruhsat Fotokopisi (T Plaka) 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. sıradaki ihaleler içinTüzel Kişilerİhaleye Katılacağına dair dilekçeNiğde Belediye Başkanlığına hitaben işin adına alınmış %3 Geçici teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubuTicaret Sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanıNiğde Belediyesinden alınacak borç ilişsizlik belgesiİhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzuKamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütnameMevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesiİhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesiİhaleye Tüzel kişilik adına yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ile imza sirküleriİhaleye Tüzel kişilik adına katılacaklarda şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı suretiOrtak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesiTicari Taksi Ruhsat Fotokopisi ( T Plaka ) 12, 13, 14, 15, 16, 17. sıradaki ihaleler içinYukarıda istenen belgelerden bir veya birkaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz. Madde: 4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır. Madde: 5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 100, 00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. Madde: 6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. Madde: 7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir. İlanen Duyurulur.

