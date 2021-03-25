Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi
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Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi

İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR - Haberler | Ekonomi

Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi Oral: "Gayrimenkul satışlarının düşmesi kredi faizlerinin yüksek olmasından"SAMSUN – Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, sadece Samsun'da değil Türkiye'de gayrimenkul satışlarının düştüğünü, bunun nedeninin de konut kredisi faizlerinin yüksek...

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Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi

Oral: "Gayrimenkul satışlarının düşmesi kredi faizlerinin yüksek olmasından"

SAMSUN – Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, sadece Samsun'da değil Türkiye'de gayrimenkul satışlarının düştüğünü, bunun nedeninin de konut kredisi faizlerinin yüksek olmasından kaynaklandığını söyledi.

Türkiye'de kamu bankaları başta olmak üzere sıfır ve 2. el dairelerde konut kredisi faizinde büyük düşüşe gitmiş, o dönemde son yılların gayrimenkul alım-satım rekorları kırılmıştı. 0,64'lerden 1,64'lere çıkan konut kredisi faizlerinin ardından açıklamalarda bulunan Mevlüt Oral, bu faiz oranları ile tek maaşlı olan ailelerin ev sahibi olmayacağını dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

"Mevcut faiz oranlarıyla tek maaşla çalışan bir insanın ev sahibi olması mümkün görünmüyor"

Mevcut faiz oranlarının çok yüksek olduğunu dikkat çeken Başkan Mevlüt Oral, "Şu anda Türkiye genelinde emlak sektöründe bir düşüş var. Bunun sebebi tamamen faizlerdir. Konut kredisi faizleri 0,64 ve 0,72 olduğu zaman Türkiye'de gayrimenkul alım-satım rekorları kırıldı. Müteahhitler ve emlakçılar o zamanda güzel iş yaptılar. Bugün 1,50 – 1,60'lardaki konut kredi faizlerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın olaya tekrar dahil olarak faizleri en azından 1'in altına düşürmesini istiyoruz. Şu andaki mevcut faiz oranlarıyla tek maaşla çalışan bir insanın ev sahibi olması mümkün görünmüyor" dedi.

"31 Mart'a kadar taşınmaz ticaret belgesini almayan emlakçılar ceza yiyecek"

Taşınmaz ticaret belgesini almayan emlakçılar için 31 Mart tarihini hatırlatan Mevlüt Oral, "Meslektaşlarımdan bazılarının çok duyarsız olduğunu görüyorum. 31 Mart tarihine kadar eski vergi mükellefi olup da taşınmaz ticaret belgesini almayan emlakçılar var. Vatandaş, 'bir şey olmaz, süreyi uzatırlar' diyor. Bu sürede uzama olmayacak. 31 Mart'a kadar taşınmaz ticaret belgesini almayan emlakçılara ceza gelecek. Meslektaşlarımızı uyarıyorum, eski belgesi olup da taşınmaz ticaret belgesini almayan kişiler belgelerini alsınlar. Vergi mükellefi olup da 'sevi 5'i aldım, ben bu işten kurtardım' diye düşünenler varsa yanlış düşünüyorlar. Son 1 haftalık bir zaman kaldı. Bu süreyi iyi değerlendirin. Belgesini almayan emlakçı hem ceza yiyecek hem de sıfırdan tekrar başlayacak. Bu zamana kadar gördükleri eğitimleri tekrar görüp, belge almaya hak kazanacaklar" diye konuştu.

"Emlakçı ve vatandaşlar belediyeye gitmeden rayiç bedellerini alabilecek"

Rayiç bedellerin alınması konusunda bir çalışma yürüttüklerini de dile getiren Oral, şunları söyledi:

"Oda olarak çalışmalarımız devam ediyor. Emlakçılar belediyelerdeki işlerde rayiç bedellerini alamıyorlardı. Şu anda Atakum Belediyesi'nde bu sorun çözüldü. Borcu olmayan bir vatandaşın rayiç bedelini tapu dairesi sisteme giriyor, bu sistemden de rayiç bedellerini alabiliyorlar. Borcu olan vatandaşlar ise rayiç bedelini alamıyor. Tüm belediyelerde henüz sorun aşılamadı. Tüm belediyelerde çalışmalar devam ediyor. İlkadım, Canik ve Tekkeköy Belediyelerinde de konu hakkında çalışma sürüyor. Bundan sonra emlakçılarımız ve vatandaşlar belediyeye gitmeden rayiç bedellerini tapudan alabilecekler. Bu konuda emeği geçen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile daire başkanlarına şükranlarımı arz ediyorum."

Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi
Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi
Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi
Gayrimenkulde 'yüksek faiz' etkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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