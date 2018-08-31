Gayrimenkulde Kampanyaya Sur Yapı'dan 16 Proje ile Destek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Emlak Konut, KONUTDER, GYODER ve İNDER'in desteğiyle başlatılan "Türkiye İçin Kazanç Vakti"kampanyasına üç şehir, 13 ilçedeki 16 projesiyle destek veren Sur Yapı'nın bölgesine değer katan konut, ofis ve dükkan projeleri kampanya dahilinde satışa sunuluyor.

Kampanya kapsamında şirket bünyesindeki 16 projede liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Yapılan indirim sonrasında yüzde 10 peşinat alınacak ve sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra yüzde 15, ikinci yılda da yine yüzde 15 ara ödeme yapılacak. Kalan tutar ise 0.98 vade farkı ile firma bünyesinde 120 ay taksit imkanıyla satışa sunulacak.

Kampanyanın 31 Ekim'e kadar süreceğini ve Sur Yapı bünyesindeki bin adet konut, ofis ve dükkan ile sınırlı olacağını ifade eden Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, daha önce de benzer bir kampanya yaptıklarını, bunun sonucunda konut satışlarını yüzde 22 oranında yükselttiklerini söyleyerek, "Bu tür kampanyalar sayesinde daha geniş kesimlere konut alma imkanı sunmuş oluyoruz. Özellikle gençler, yeni evlenenler ya da ilk evini almak isteyenler için böyle zamanlar tarihi fırsat dönemleri oluyor" dedi.

MALİYETLER YANSITILMIYOR, KARLAR NEREDEYSE SIFIRA İNDİ

Elmas açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Özellikle bu kampanyaya maliyetler fiyatlara yansımadan yapılan son fırsat olarak bakmalıyız. Ayrıca konut faizlerinin yüzde 2'lerin üstüne çıktığı bir dönemde tüm finansman yükünü firma kendi üstlenmiş oluyor. Biz de Türkiye'nin en büyük gayrimenkulportföyüne sahip firması Sur Yapı olarak bu kampanyaya tam destek veriyoruz. Yüzde 10 indirim, 120 aya varan vade ve yüzde 0.98 lik oranla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak istiyoruz. Bankadan kredi kullanmayacaklar. Böyle bir dönemde hükümetimizin desteği ve gayrimenkul firmalarının gayretiyle yüzde 0.98, büyük bir fırsat. Konuta erişilebilirliği artırmak ve çok daha geniş kitleleri ev sahibi yapmak için kampanyaya katılan firmalar karlarını neredeyse sıfıra indirdi. Vatandaşlarımıza bu fırsatı iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Konut alanlar hep kazançlı çıkmıştır. Bu kampanyadan alanlar ise birkaç kat kazançlı çıkacak."

- İstanbul