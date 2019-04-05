Gayrimenkulde Dijital Dönüşüm

Sektörde gelİnen nokta, trendler ve sektörün geleceği 17 Nisan'da gayrimenkul profesyonelleri tarafından masaya yatırılacak...

Sektörde bir ilk

Hayatımızı A' dan Z' ye değiştiren dijital devrim son dönemde özellikle gayrimenkul sektöründe de iş yapış şeklinin kurallarını yeniden belirliyor. Gayrimenkul sektöründe gelinen son nokta ve önümüzdeki döneme ilişkin yenilikler 17 Nisan Çarşamba günü Dome İstanbul'da düzenlenecek 'Prop-Tech' etkinliğinde ele alınacak. Gayrimenkul sektöründe ilk olan bu buluşmayı 'Dijital Değişim ve Dönüşüm' sloganıyla 'Buluşmayı Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM)' organize ediyor.

300 profesyonel

Kısa süreli oturumlar şekilde yapılacak etkinlikte, katılımcı firmalar gayrimenkul sektöründeki çözümleri, sektörün dijitale geçiş süreci, müşterilerin arama alışkanlıklarını ve firmalarının yaptığı farklılıklar hakkında bilgiler verecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜGEM Basın Komite Başkanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Türkiye'nin birçok ilinden 300'e yakın gayrimenkul profesyonelin katılımının beklediğimiz büyük bir buluşmaya hazırlanıyoruz. Tüm gün sürecek etkinliğimizde sektörümüzdeki portalların yanı sıra dijital çözüm sunan firmalar, karar destek sistemleri, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çözümleri gibi birçok firma katılacak" dedi.

Geleceğe ışık tutacak

TÜGEM Prop-Tech projesinin amaçlarını aktaran TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ise "Sektörümüz dijital bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bizlerde de gayrimenkul danışmanlarını gayrimenkul sektöründe çözüm sunan firmalar ile bu etkinlikte bir araya getireceğiz. Bilgi ve yenilikleri paylaşacak, sektörümüzün geleceğine ışık tutmuş olacağız. Gün boyu etkinlikler ile teknolojinin konuşulacağı bir gün olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler