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Gayrimenkulcüler konut teşviğinin devam etmesini istiyor

Gayrimenkul Uzmanı Atalay Demirbaş, "Konut faizlerinin yükselmesi ile birlikte alıcılar genelde bekle gör politikası izliyor.

Gayrimenkulcüler konut teşviğinin devam etmesini istiyor
24.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:22

Gayrimenkul Uzmanı Atalay Demirbaş, "Konut faizlerinin yükselmesi ile birlikte alıcılar genelde bekle gör politikası izliyor. Haziran ayı ve temmuzun ilk yarısında telefonlarımız neredeyse hiç susmamıştı. Şimdilerde ise herkes beklemeye geçti" dedi.

Pandemi nedeniyle sıkıntıya giren konut sektörü Haziran ayı ile birlikte hareketlenmişti. Hükümetin açıkladığı kapsamlı teşvik paketiyle birlikte haziran ve temmuz aylarında tarihi rekor kıran konut satışları stokları tamamen erittiğine dikkat çeken uzmanlar, cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranları ile ev alımları tarihi rekora imza atıldığına, konut kredi faizlerinin yükselmesi ile birlikte satışların yeniden durağana döndüğüne vurgu yaptı. Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pandemi sebebiyle sıkıntıya giren konut sektörürün hükümetin aldığı teşvik kararları kapsamında tarihi rekorlara koştuğunu dile getiren Atalay Demirbaş, "Konut faizlerinin yükselmesi ile birlikte alıcılar genelde bekle gör politikası izliyor. Haziran ayı ve temmuzun ilk yarısında telefonlarımız neredeyse hiç susmamıştı. Şimdilerde ise herkes beklemeye geçti. İnşaat sektörün yeniden üretime başlayabilmesi için normalde eylül ve ekim ayının aylık 150-200 bin satış bandında sürmesi gerekiyordu. İkinci el konutlarda faiz oranlarının yeniden artması, geri ödemenin 1 yıl sonra başlaması fırsatının kaldırılması ve maksimum kredi vadesinin 15 yıldan 10 yıla çekilmesinin sektörde yeniden bir durağanlığa neden oldu. Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarından hem alıcılar hem satıcılar faydalandı. Haziran ayında satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209 arttı. Toplamda 190 bin konut satıldı. İpotekli konut satış rakamlarına baktığımızda ise 101 bin 500 konut satıldığını görüyoruz. Geçen yılın haziran ayına oranla ipotekli satışlar yüzde 1286 arttı. Temmuz ayında da satışlar devam etti. 10 Temmuz'a doğru ikinci elde konut kredi faiz oranları 0.79'a yükseltildi. 1 yıl sonra geri ödemeye başlama avantajı kalktı ama buna rağmen alımlar devam etti ve 141 bin konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında sadece 14 bin satış olmuştu" dedi.

"100 alıcıdan 70'i ikinci el konut, 30'u ise sıfır konut tercih etti"

Sektöre yeniden durağanlık geldiğini ifade eden Demirbaş, "Tarihin en düşük kredi faiz oranlarının hayata geçmesi ile birlikte büyük bir hareketliliğin yaşandığı gayrimenkul sektöründe satış ivmesi düşüşe geçti. Konut kredi faizlerinin artışı konut satışlarını düşürecek, devlet konut satışlarını arttırmak ve piyasayı canlandırmak için faizleri revize etmeli, sektöre can suyu vermeye devam etmeli. Yeni trendlere göre yeni üretim yapacak olan inşaat sektörünün ayağa kalkabilmesi için hükümetin teşviklerine devam etmesi gerekiyor. Yapılan tarihi konut kredisi faiz indirimi öncesi sıfır konutla ikinci el konutlarının satışları arasında yaklaşık yüzde 50'lik bir denge vardı. Açıklanan paket sonrası ise bu oran yüzde 70'e 30 ikinci el konut tarafına ağırlık kazandı. Yani her 100 alıcıdan 70'i ikinci el konut, 30'u ise sıfır konut tercih etti. Açıklanan paket aslında inşaat sektörünü hareketlendirmek içindi ama konut üretimin artması için sıfır konutların satışlarının arttırılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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