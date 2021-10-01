Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar (2)
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7 TUTUKLAMAKocaeli'nde, gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in işkence yapılarak, öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Sezer'in dini nikahla birlikte yaşadığı G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39), mahkemece tutuklandı.
KOCAELİ (DHA) - 7 TUTUKLAMA
Kocaeli'nde, gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in işkence yapılarak, öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Sezer'in dini nikahla birlikte yaşadığı G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39), mahkemece tutuklandı.
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