Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar (2)

KOCAELİ (DHA) - 7 TUTUKLAMA

Kocaeli'nde, gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in işkence yapılarak, öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Sezer'in dini nikahla birlikte yaşadığı G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39), mahkemece tutuklandı.