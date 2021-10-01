Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar (2) - Haberler
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Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar (2)

Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel
Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar (2)

7 TUTUKLAMAKocaeli'nde, gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in işkence yapılarak, öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Sezer'in dini nikahla birlikte yaşadığı G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39), mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (DHA) - 7 TUTUKLAMA

Kocaeli'nde, gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in işkence yapılarak, öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Sezer'in dini nikahla birlikte yaşadığı G.Ö. ile E.Ç.D. (39), G.Ş. (40), A.E. (43), E.A. (55), U.B. (47) ve E.A. (39), mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gayrimenkul zenginini yatında öldürüp, cesedini sandığa koyarak denize atmışlar (2) - Haberler
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