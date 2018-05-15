Gayrimenkul Şirketlerinden Konutta Yüzde 20 İndirim Kampanyası

Gayrimenkul şirketleri, 150 civarında projede geçerli olmak üzere konut satışlarında 15 Mayıs-15 Haziran'da geçerli olmak üzere yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası başlattı.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) iş birliğiyle düzenlenen kampanyanın tanıtımı, İstanbul'da yapıldı.

Toplantıda konuşan KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat sektörünün öneminin her geçen gün arttığını belirterek, Türk müteahhitlerin de dünyada Türkiye'yi yükseklere taşıdığını söyledi.

Gayrimenkul sektörünün lokomotif olma özelliğini her zaman sürdürdüğünü ifade eden Elmas, Türkiye ekonomisi içinde yüzde 8'lik büyüklüğe sahip sektörün, doğrudan ve dolaylı olarak 250 alt sektörü ve alt etkeni direkt etkilediğini kaydetti. Elmas, sektörlerin büyümesini ve istihdamı da son derece etkileyen inşaata yönelik atılan her adımı desteklediklerini vurguladı.

Atılan her adımın ülke ekonomisine pozitif etki yaptığını gördüklerini aktaran Elmas, her zaman faizin düşmesinden yana olduklarını, faizlerin düşmesi halinde çarkların döndüğünü ve ekonominin canlandığını söyledi.

Düşük faiz sayesinde talebin daha geniş bir kesimde gerçekleştiğini ifade eden Elmas, çok konut üretildiğine dair bir algı olduğunu, bu durumun kısmen doğru olsa da konuta da ciddi ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

"Hükümete indirimler için teşekkür ediyoruz"

Altan Elmas, konut satışlarıyla birlikte Türkiye ekonomisinin kazandığını belirterek, bu kapsamda konuta erişimin kolaylaştığını söyledi.

Hükümetin kısa bir süre önce KDV ve tapu harcında indirime gittiğini anımsatan Elmas, Maliye Bakanlığı'na teşekkür ederek bu indirimleri önemsediklerini ifade etti. Elmas, bu indirimlerden sonra kamu bankalarının başlattığı ve bazı özel bankaların da katılımıyla faizlerin düşürüldüğünü, 500 bin liraya kadar alımlarda 10 yıl vadeli konut kredilerinde aylık faiz oranının yüzde 1'in altına, yüzde 0,98'e indirildiğini hatırlattı.

Konut kredilerinde yüzde 1 faiz oranının psikolojik olarak önem taşıdığını, bu rakamın üzerine çıkıldığında konut satışlarının yavaşladığını aktaran Elmas, faizin yüzde 1'in altına düşmesiyle konut satışlarının hızlandığını kaydetti.

"Elimizi taşın altına koyuyoruz"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, söz konusu 2 önemli adıma önemli bir adımla karşılık vermek istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gayrimenkul sektörü olarak her zaman milletimizin, ülkemizin, ekonomimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu adımlara büyük bir adımla karşılık veriyoruz. Bu amaçla bugünden, 15 Mayıs'tan başlayarak 15 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 30 günlük bir kampanya yapıyoruz. Buna göre, peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirim yapma kararı aldık. Bu çok önemli bir adım... Bizler için büyük bir rakam... Büyük bir özveri... Gerçekten gövdemizi taşın altına koymuş oluyoruz.

Bu indirim, aylarca sürebilecek bir indirim değil. Tabii, yerindeyse karlarımızı sıfırlıyoruz. Bunu, hem peşin alımlara hem de yüzde 0,98'le konut kredisi kullanan tüm alıcılara uygulayacağız. Bununla birlikte peşinatı da yüzde 5'e çekiyoruz. Buradaki temel hedefimiz, aslında toplumun orta kesimini, 25 yaş üstü kesimini konut edinebilir hale getirmek tekrar..."

Elmas, peşinatı yüzde 5'e çekerek cebinde peşinat olmayan orta kesime beklemeden ev sahibi olma şansı sunduklarını, geriye kalan yüzde 15'lik peşinatı da vadelendireceklerini bildirdi.

"Fiyatları asla artırmayacağız"

Altan Elmas, "Fiyatları asla artırmayacağız. Burada Türkiye'nin önde gelen 41 gayrimenkul firması var. Sabit fiyat garantisiyle aynı fiyatları sonuna kadar, kampanya boyunca sürdürmeyi vadediyoruz." dedi.

Firmaların kampanyaya dahil olacak projeleri kendilerinin belirleyeceğini ifade eden Elmas, firmaların 48 ay, 60 ay gibi sıfır faizli kampanyalarının da devam edeceğini bildirdi.

Elmas, "Temel hedefimiz orta kesim, genç kesim, 25-30-40 yaş grubu... Yüzde 14, yüzde 15'lere varan mevduat faizlerinin olduğu bir ortamda yüzde 12 ile kredi kullanmak tam anlamıyla bir sübvansiyondur. Sosyal devlet olmanın gereği olarak, toplumun ihtiyaç duyan kesimlerinin konut edinmesi için yürütülen bir çalışmadır." şeklinde konuştu.

Kampanyaya kendilerinin de yüzde 20 indirimle destek verdiğini ifade eden Elmas, bu kampanyanın aylarca devam ettirilmesi şansı olmadığını vurguladı.

"150 civarında projede geçerli olacak"

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, kampanyanın 150 civarında projede geçerli olmasını beklediklerini, hangi firmanın hangi projesinin geçerli olduğunun o şirketlerin satış ofislerinden veya internet sitelerinden öğrenilebileceğini bildirdi.

Kampanyaya dahil olan projelerin yapımına ilişkin bir soru üzerine Elmas, bu projelerin bazılarının teslim aşamasına geldiğini, bazılarının inşaatının başladığını, bazılarının da başlamak üzere olduğunu anlattı.

Özel bankaların da konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98'e düşürmesi gerektiğini belirten Elmas, yüzde 0,98 faiz oranının yıl sonuna kadar sürdürülmesi halinde 2018'de 1 milyon 450 bin konut satışı yapılabileceğini aktardı. Elmas, bu kapsamda 200 bin ek konut satışı olabileceğini, rakamın da 25-30 milyar liraya ulaşabileceğini kaydetti.

"781 bin liralık konut 340 bin lira daha ucuza geliyor"

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da "Devletimiz sektöre bu kadar ehemmiyet veriyorsa bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Hep alma zamanı değil verme zamanı da var. Bugün o gün..." ifadelerini kullandı.

Durabakayım, kampanyanın avantajlarına değinirken, şunları kaydetti:

"781 bin liralık bir daireyi bu şekilde kampanya ile aldığımızda yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Yüzde 5 peşinat 31 bin lira... 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15'lik kısmı 93 bin lira... Bankadan alacağı 500 bin liralık kredi ile 0,98 ile 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında bir para ödüyor. Böylelikle toplamda 977 bin liraya geliyor. Şayet yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0,98 değil de yüzde 1,16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira gibi bir rakam oluyordu. İşin özü, bu alım-satımdaki vergi indirimlerini de koyarsak bu yüzde 27'lik bir indirim oluyor. Konut, tam 340 bin lira daha ucuza geliyor."

Durbakayım, kampanya kapsamında 41 şirketin bir aylık sürede 3 milyar liralık satış yapmasını beklediklerini bildirdi.

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise maliyet artışına rağmen uzun zamandır fiyatı artırmadıklarını belirterek, içinden geçilen bu zor süreçte kendilerinin de bankalar gibi maksimum katkı sağlamak istediğini söyledi.

Verilen bilgiye göre, kampanyaya katılan inşaat şirketleri şöyle:

"Sur Yapı, Ağaoğlu, Artaş, Arven, Çukurova, DAP Yapı, Demir İnşaat, DKY İnşaat, Ege Yapı, EYG Group, Fer Yapı, Garanti Koza, Gürallar Yapı, İş GYO, Kuzu Grup, Mesa, Nef, Sinpaş, Solid, Torunlar GYO, Akkuş Gayrimenkul, Akzirve Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Antyapı, Babacan Holding, Baysaş, Cathay Group, Çalık Gayrimenkul, Gedizler, Haldız İnşaat, Halk GYO, Hasanoğlu Müh. İnş, Kiler GYO, Kütahya Seramik, Nuhoğlu, Obaköy Gayrimenkul, Polatyol, Tahincioğlu Gayrimenkul, Teknik Yapı, Yiğit Group ve 24 Gayrimenkul."