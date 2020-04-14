Gayrimenkul sektörünün koronavirüs sonrası toparlanması bekleniyor Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan rapora göre, gayrimenkul sektörü, 2001 ve 2008'de yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde bulunduğu konumdan farklı bir yerde.

Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan rapora göre, gayrimenkul sektörü, 2001 ve 2008'de yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde bulunduğu konumdan farklı bir yerde. Bu nedenle salgın sonrası gayrimenkulde toparlanma daha hızlı gerçekleşecek. Kaynak: Dunya.com