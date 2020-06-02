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Gayrimenkul sektöründen "kredi paketi" değerlendirmesi

GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) İshak Kurtuluş Altun, "Sektör kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi imkanını iyi değerlendirmeli. Bu, özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacaktır.

Gayrimenkul sektöründen
02.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:33

GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) İshak Kurtuluş Altun, "Sektör kamu bankaları tarafından açıklanan kredi paketi imkanını iyi değerlendirmeli. Bu, özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarının açıkladığı kredi paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sektörün bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten Altun, paketin gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Altun, paketin özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özel sektör bankalarının da devreye girerek bu desteğin büyümesini bekliyoruz. Pandemiyle birlikte sektörde oluşan durgunluk bu şekilde ortadan kalkabilir. GABORAS olarak süreci destekliyoruz ve çok doğru buluyoruz. Bu şekilde yüksek imalatlardan dolayı aşırı şişen stokları eritme imkanımız da doğuyor.

Ancak yeniden, yılda 1 milyonu aşan talep fazlası gayrimenkulün üretilmesi bundan sonraki süreçte kaldırılamayacak bir sorun oluşturacaktır. Bu fırsatın bu anlamda çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor."

Gayrimenkul sektöründe vatandaşların artık daha bilinçli olduğunu ve yaşanan gelişmeler sonrası anlık olarak gelişmeleri takip etmek ve sorguladığını bildiren GABORAS Data Direktörü Orhan Vatandaş, ortalama konut kredi faiz oranlarının 1 birim düşmesinin, konut fiyatlarında 0,77 birim artışa yol açtığını iletti.

Vatandaş, bunun da vatandaşların GABORAS gibi platformlarda güncel sorgulamalar yapmasını sağladığını aktararak, "Kimse fiyattan doğacak bir mağduriyet yaşamak istemiyor. Vatandaşlarımızın bize olan ilgisinin sebebi bu değişiklikleri anlayabilmek olduğunu görüyoruz. Son 24 saatte gelen taleplerin genelde fiyat farkından mağdur olmak istemeyen vatandaşların soruları ve alacakları gayrimenkullerle ilgili teknik analizleri yaptığını görüyoruz. Artık tüketici çok daha bilinçli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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