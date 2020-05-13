Gayrimenkul sektöründe 'yeni normal' Yabancıya konut satışında öne çıkan Antalya Homes, dijital gayrimenkul uygulaması TeleProperty ile son bir ay içerisinde toplam değeri 1 milyon dolar olan 12 konutu online olarak sattığını açıkladı.

Dünya genelinde 3 milyondan fazla insana bulaşan COVID-19 salgını ekonomik açıdan da etkilerini hissettiriyor. Virüsün yayılımını engellemek için alınan izolasyon ve karantina tedbirleri nedeniyle üretim büyük ölçüde azalırken birçok sektör 'yeni normal'e uyum sağlamak için adım atıyor. Salgından en çok etkilenen iş kollarından biri olan gayrimenkul sektörü, mülklere fiziksel ziyaretler yapılamaması ile birlikte alım, satım ve kiralama işlemlerini sanal turlarla ve online olarak gerçekleştirmeye başladı. Türkiye'den konut satın almak isteyen yabancıların tercih ettiği gayrimenkul şirketi Antalya Homes dijital gayrimenkul uygulaması TeleProperty ile son bir ay içerisinde toplam değeri 1 milyon dolar olan 12 konutu online olarak sattıklarını ve özellikle Avrupa'dan yoğun talep aldıklarını belirtti.

TeleProperty ile online uluslararası konut satışı yapılıyor

Seyahat kısıtlamalarının konut alım satımını engellememesi için geliştirilen dijital gayrimenkul uygulaması TeleProperty'e ağırlık verdiklerini belirten Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı ve Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Tekçe, "Koronavirüs salgınıyla birlikte yeni şartlara adapte olarak Türkiye'den konut satın almak isteyenler için inovatif çözümleri devreye soktuk. TeleProperty yöntemiyle satın alınmak istenen konutların tapu bilgileri, kat planları, fiyat ve stok listeleri, mülkün yasal izinleri gibi tüm detayları müşterimize iletiyoruz. Sonrasında mülkleri sanal tur ile gezdiriyoruz. Tur esnasında ev ile ilgili tüm soruları cevaplıyoruz. Alternatif mülkler arasında bir seçim yapıldığında ise alıcı adına, satıcı ile görüşüp nihai fiyat ve satın alma şartlarını belirliyoruz.Şartlar ve ödeme sözleşme ile güvence altına alınıyor. Sözleşme ve gerekli diğer tüm belgeleri hem online hem de postayla müşterimize ulaştırıyoruz. Bünyemizde bulunan Antalya Homes, İstanbul Homes, Trabzon Homes ve Bursa Homes markaları ile son bir ayda bu yolla Türkiye'deki 12 mülkün satışını Almanya, İsveç ve İngiltere vatandaşlarına gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye'de 13 günde internetten iç piyasaya yönelik 30 bin satış gerçekleşti

Tarihi ve turistik güzellikleriyle yoğun ilgi görmesinin yanı sıra yatırım için de fırsatlar sunan Türkiye'de 2019 yılında 45 bin yabancıya konut satıldı. Yabancıların dünyada konut satın almak için en çok tercih ettiği 3 ülkeden biri olan Türkiye'de gayrimenkul şirketleri teknoloji kullanımında çığır açıyor. Fiziki olarak gayrimenkulleri ziyaret edemeyen ancak fırsatları kaçırmak istemeyen müşteriler için otonom araçlar ve artırılmış gerçeklikle turlar düzenlenirken satın alma işlemleri, tapu devri ve imzalar gibi diğer tüm süreçler online ortamda sonuçlandırılıyor. Resmi makamlarca koronavirüs salgını sonrasında hizmete alınan Web Tapu isimli platform üzerinden 18-31 Mart tarihleri arasında online olarak 29 bin 748 konutun satışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler