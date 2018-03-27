Gayrimenkul Sektöründe "Teşvik" Beklentisi

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin, gayrimenkul sektörü olarak geçen yıllardaki teşviklerin devamını ümit ettiklerini belirterek, "Satışların daha da artması lazım. Sektör olarak bazı taleplerimiz var. İnşallah sektörün önü daha fazla açılacak.

Gayrimenkul Sektöründe

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Yetgin, gayrimenkul sektörü olarak geçen yıllardaki teşviklerin devamını ümit ettiklerini belirterek, "Satışların daha da artması lazım. Sektör olarak bazı taleplerimiz var. İnşallah sektörün önü daha fazla açılacak." dedi

Kaynak: Dunya.com

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