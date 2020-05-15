Gayrimenkul sektöründe online istihdam Salgına karşı hızlı dijital dönüşüm adımları atan ve online eğitimleri devreye alan RE/MAX Türkiye ekibine Nisan ayında 160 kişi katıldı.

Salgına karşı hızlı dijital dönüşüm adımları atan ve online eğitimleri devreye alan RE/MAX Türkiye ekibine Nisan ayında 160 kişi katıldı. Son gelişmeyle birlikte şirketin toplam gayrimenkul danışmanı sayısı 3 bin 318'e ulaştı.

COVID-19 etkisiyle pek çok sektörde durgunluklar yaşanırken RE/MAX Türkiye, salgının en yoğun hissedildiği Nisan ayı için çarpıcı veriler açıkladı. Dijital dönüşüm hamleleri ile son dönemde tüketicinin ihtiyaçlarına hızlı cevap veren şirketin bu başarısı, girişimciler tarafından fark edildi ve Nisan ayında 160 kişi RE/MAX Türkiye ekibine katıldı. Yeni katılan danışmanlar ile birlikte şirket toplamda 3.318 gayrimenkul danışmanı sayısına ulaştı. Tüm talepler ve eğitimler ise online olarak tamamlanarak önümüzdeki süreçte dijital istihdamın önü açıldı.

"Danışman eğitimleri online olarak gerçekleştirildi"

İstihdam açısından zorlu bir dönemde kariyer fırsatı sunabilmenin çok önemli olduğunu aktaran RE/MAX Türkiye Bölge Direktörü Murat Goldştayn "Gayrimenkul danışmanlarını bünyemize katarken fiziksel görüşmelerle adayları değerlendirip sınıf eğitimleriyle süreci tamamlayan bir eğitim modelimiz bulunuyor. COVID-19 süreci ile sınıf eğitimleri düzenlenemediği için 3 günlük sınıf eğitimini ZOOM üzerinden düzenlendik. ZOOM üzerinden kişilerin ve eğitim içeriğinin güvenliğini sağlamak için 'Waiting Room' özelliği kullanıldık. Online eğitim tamamlanma kontrolü ve isim kontrolü sonrasında eğitim sınıfına dahil oldular. İlk eğitim 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde 140 kişilik rekor katılım ile düzenlendi. Tekrar sektöre dönen 20 kişi ile birlikte toplamda 160 kişi RE/MAX'e katılmış oldu" dedi.

"Mayıs ayında da online istihdamda rekor kıracağız"

Mayıs ayında yeni bir rekora daha imza atacaklarını belirten Murat Goldştayn, "140 kişinin katıldığı online eğitimler renkli karelere de sahne oldu. Evlerinden eğitime giren yeni RE/MAX'liler çocuklarıyla birlikte bu eğitime dahil oldu. Zorlu süreçte insanalara umut olabilmek paha biçilemez. Mayıs ayı sonunda tekrarlayacağımız eğitimimiz ile rekorumuzu yenileyeceğimizi düşünüyoruz. İşsizliğin dünya genelinde rekor düzeylere ulaştığı bu dönemde insanlara kariyer fırsatı sunabilmekten çok mutluyuz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA