Gayrimenkul sektöründe kadının sözü geçiyor

Kadına hitap eden konutlar daha hızlı satılıyor

Ev satın almada kadının rolü



İSTANBUL - Gayrimenkul sektöründe kadına hitap eden daireler hızla satılıyor. Ev satın almada genellikle eşler, anneler veya ablalarının isteği göz önünde bulunuyor. Günümüzde satılan her 100 evden 70'i kadınların beğeni süzgecinden geçmiş evler olarak karşımıza çıkıyor.

Son dönemde yukarı doğru ivme yakalayan gayrimenkul sektöründe, kadın önemli bir rol oynuyor. Kadınlardan geçer not alan evlerin satış süreci de hızlanıyor. Ev almaya karar veren ailelelerde genelde son sözü kadın söylüyor. Günümüzde satılan her 100 evden 70'i kadınların beğeni süzgecinden geçmiş evler olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca inşaat firmaları da bu duruma kayıtsız kalamadı ve döşenmiş örnek daire tipleri üzerinden kadının ilgisini çekmeye çalışıyorlar.

"Kadın bir evi beğenmezse o ev kesinlikle alınmıyor"

Konuyla ilgili bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, satın alma noktasında kadınların ağır bastığını söyleyerek, "Bunun için inşaat firmaları da kadınlara yönelik konutlar yapmayı tercih ediyorlar. Bize başvuran ailelerde erkek maddi yönden bir etkide bulunuyor. Diğer tarafta kadın etkili oluyor. Kadın bir evi beğenmezse o ev kesinlikle alınmıyor" dedi.

Durum böyleyken inşaat firmalarının evleri profesyonel dekorasyon firmalarına ve mimarlara dizayn ettirdiğini belirten Özlü, "İnşaat firmaları bunu yaptırırken kadınları baz alıyor. Çünkü evlerin satılmasında kadınların etkisi çok fazla. Alıcılara aynı metrekarede ev sunduğumuzda o evlerin yönü ve nasıl dizayn edildiği çok önemli oluyor. Bu kadınları etkiliyor. Aynı ev, birisi 200 bin TL, diğeri 250 bin TL olsun. Eğer pahalı olan evin ışığı daha fazlaysa kadınlar o evi eşine aldırtabilir. Çünkü kadın için önemli olan evin nasıl ışık aldığı, nasıl dizayn edildiği yani hayal etmesi çok önemli. Salona geldiği zaman orada kaç kişi oturabilir. Çocuk odalarının nasıl döşendiği bunları hepsi kadın için çok önemlidir. Bu noktada erkeklerin karar vermesi çok zor görünüyor" diye konuştu.

"Sattığımız 100 daireden 70'i kadın sözüyle satılmış dairedir"

Kadınlara hitap eden dairelerin satış süreçlerinde hızlanma yaşandığını aktaran Özlü, inşaat firmalarının da bu duruma kayıtsız kalmayarak kadınları ön planda tuttuğunu kaydetti. Özlü, "Sattığımız 100 daireden 70'i kadın sözüyle satılmış dairedir. Satış ofislerimizde ayda 2 bine yakın görüşme yapıyoruz. Bunun 4'te birini satışa döndürebiliyoruz. Güçlü bir ekibiz ama sonuç olarak kadınlar önemli" şeklinde konuştu.

"Müşterileri örnek bir daireye soktuğumuz zaman etkileniyorlar"

Ev almada kadının isteklerine cevap verildiği takdirde dairelerin daha hızlı satılacağını vurgulayan Özlü, inşaat firmalarının eskiden maket üzerinden satış yaptığını şimdilerde ise profesyonel ekiplerce hazırlanan örnek daire tipleri üzerinden müşterilerini etkilemeye çalıştıklarını belirtti. Özlü, "Müşterileri örnek bir daireye soktuğumuz zaman etkileniyorlar" dedi.

"Kız kardeşler, anneler hatta büyükanneler de satın almada karar verici"

Kadınların ev alırken karar verici bir etkisi olduğunu ve sadece eş değil, annelerin, kız kardeşlerin hatta büyükannelerin bile önemli rol oynadığını söyleyen Özlü, "Bekar bir erkek ev almaya annesiyle, kız kardeşiyle ya da güvendiği bir kadınla geliyor. Çünkü erkekler sabah evden çıkıyorlar akşam giriyorlar. Evin nasıl kullanıldığıyla ilgilenmiyorlar. Evli olamaya erkekler de mutlaka bir gün evleneceklerini düşünerek ev alırken kadın sözü dinliyorlar. Kısaca söylemek gerekirse gayrimenkul sektöründe kadının sözü geçiyor" şeklinde konuştu.