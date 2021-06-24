Gayrimenkul sektörü ve paydaşları RE360'ta buluştu

Türkiye gayrimenkul sektörünü bir araya getiren, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımayı hedefleyen, küresel ekonomi, dijital dönüşüm, gayrimenkulde sosyal etki ve şehirlerden bahsedilen RE360 Gayrimenkul Buluşması, gerçekleşti.

Türkiye gayrimenkul sektörünü bir araya getiren, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımayı hedefleyen, küresel ekonomi, dijital dönüşüm, gayrimenkulde sosyal etki ve şehirlerden bahsedilen RE360 Gayrimenkul Buluşması, gerçekleşti.

Türkiye gayrimenkul sektörü ve paydaşlarını bir araya getiren, kamu ve özel sektör iş birliğiyle sektörü daha ileriye taşımayı hedefleyen, küresel ekonomi, dijital dönüşüm, gayrimenkulde sosyal etki ve şehirlerden bahsedilen RE360 Gayrimenkul Buluşması, dün MIPIM Stratejik partnerliği ile gerçekleşti. "Normalleşme Sürecindeki Geçiş Dönemi"nin konuşulduğu ve "Pandemiden Sonra Sektörü Ne Bekliyor?" başlıklarına dikkat çekilen RE360, Türkiye'nin yeni nesil dijital etkinlik, sektörel içerik ve işbirliği platformu Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında başarıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yaptığı RE360'ta Paris Sorbonne Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Girişim, Bölge ve İnovasyon Kürsüsü Kurucusu ve Bilimsel Direktörü Prof. Carlos Moreno, insan merkezli ve her yere 15 dakikada ulaşılabilen 15 Dakikalık Kentlerin yükselişini aktardı. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer'in artık akıllı şehirlerin değil, aklını kullanan şehirlerin gündeme geldiğini vurguladığı konferansta, Seul, Singapur, Londra, pandemi döneminde izledikleri yol haritaları aktarıldı.

Arup,Dijital Uygulamalar Lideri Alvise Simondetti, "Geleceği Hızlandıran Pandemi, Sektörde Nasıl Bir Dijital Dönüşüme Neden Oldu" başlıklı oturumda pandemiyle alışverişin online platformlara kaydığını ve dünyanın dört bir yanındaki devletlerin kararlarını "veriyi takip ederek" aldığını hatırlatarak, böylece mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinin dönüşümünü hızlandırarak sürdürdüğünü belirtti.

Hayatı normale döndürmekte yol alan şehirlerden ilham alan "Dünyanın Farklı Şehirleri Anlatıyor: Normalleşmenin Yol Haritası" oturumunun moderatörlüğünü PwC Türkiye Ortağı ve Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu yaptı. Oturumda ARUP, Akıllı Şehirler Lideri Ersoy Pehlivan, İTÜ, European Real Estate Society (ERES) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kerem Yavuz Arslanlı, Türkiye Belediyeler Birliği Çevre ve Şehircilik Müdürü ve Mimar Cüneyt Türkmen şehirleşmenin yol haritasını çıkardılar. Konuk şehirleri anlatan uzmanlar ise Londra Enfield Belediye Konsey Üyesi Nesil Çalışkan, Singapur'dan DP Architect Direktör Hui Min Chan, Seul'dan Şehir Plancısı, Şehir Fütüristi ve Mimar Edward Yang oldu.

Sektörün Pandemi Performansı, Yatırımlar ve Geleceğe Dönük Beklentilerin masaya yatırıldığı oturumun moderatörlüğünü Alkaş/Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş yaptı. Hepsiemlak CEO'su Zeynep Tandoğan, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık konuşmacı oldular.

MIPIM Stratejik partnerliği ile gerçekleşen RE360 Ana Sponsoru FİBA Commercial Properties, Co-Sponsor Kuzu Grup, Oturum Sponsoru Denge Değerleme ve Özay Hukuk, Sponsorlar Galataport İstanbul ve Polat oldular. Destekçi kuruluşlar ise şöyleydi: Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi, AYD, GİSP, GKL, GYODER, İMSAD, İNDER, LİDEBİR, Marmara Belediyeler Birliği, PERYÖN, TRFMA, TTYD, Türk SMD, Urban Land Institute Kamudan özele, yatırımcıdan hizmet üretenlere kadar tüm ilgili kurum ve kuruluşları bir araya getiren gayrimenkul sektörünün buluşması RE360, Alkaş'ın sektörel içerik ve etkinlik platformu Digital Network Alkaş (DNA) çatısı altında 722 üst düzey sektör temsilcisinin katılımı ile başarıyla yapıldı.

Gayrimenkul sektörüne yön veren tüm paydaşları üst düzey katılımıyla bir araya getiren RE360'ta sektör trendleri ve çözümleri ele alındı. Seul Londra ve Singapur'un pandemi dönemindeki yol haritalarının aktarıldığı vizyon geliştiren, bilgi ve ilham dolu oturumlarla ortak akıl oluşturan farklı deneyim ve trendlerin masaya yatırıldığı, küresel ekonomi, dijital dönüşüm, gayrimenkulde sosyal etki ve şehirlerden bahsedilen RE360'ta Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, artık akıllı şehirlerin değil, aklını kullanan şehirlerin gündemde olacağının altını çizdi.

"İlham verici örneklerle umudun işaretleri"

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, RE360'ta dijital değişim ve dönüşümle şekillenen yeni ekonomide gayrimenkul sektörü ve ilgili sektörlerin hızlı ve zorlu adaptasyon sürecini ve pandemi sonrasını Türkiye ve dünyadaki ilham verici örnekleriyle aktarmayı amaçladıklarını belirtti. Aközer, geleceği hızlandıran pandemi döneminin sektördeki değişimlerine de ayna tutan konferansı, Türkiye'nin yeni nesil dijital etkinlik, sektörel içerik ve işbirliği platformu Digital Network Alkaş (DNA), üzerinden gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'den ve dünyadan önemli isimleri aynı çatı altında buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, hayatı normale döndürmekte olan ve gelecek trendleriyle yol alan şehirlerin ilham verici ve umudun işaretlerini içeren hikayelerinin masaya yatırıldığını vurguladı. Aközer, pandemide sektörün zor günler geçirdiğini ancak durulmadığını sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin yurtdışında tanıtımını yapma hedefiyle yol alıyoruz"

Alkaş/Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinden biri olan ve bağlantıdaki pek çok sektörü de besleyen gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, durum değerlendirmelerinde bulundu ve geleceğe ayna tuttu.

RE360'ta beşinci yıla girdiklerini belirten Alkaş/Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, yakın bir gelecekte yine kahve molalarında yüzyüze sohbetlerin olduğu ortamlarda buluşmayı umduklarını, hibrit modele geçileceğini söyledi: "Gayrimenkul ve paydaşlarına katkıda bulunmak, Türkiye'nin de yurtdışında tanıtımını yapmak hedefiyle yol alıyoruz" dedi.

Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı: "Kuzeyşehir Toplu Konut projesiyle modern yapılaşma ile geleneksel yaşam kültürü harmanlanacak." Öncelikle RE360 gibi gayrimenkul sektörünün dinamiklerini bir araya getiren, tüm paydaşları buluşturan etkinlikleri çok önemsediğini söyleyerek konuşmasına başlayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bir belediyenin en önemli görevlerinden biri insanlara çağdaş, refah seviyesi yüksek yaşam alanları oluşturmak Türkiye'nin en büyük konut projesi olarak gösterilen Kuzeyşehir Toplu Konut Projesi ile 250 bin kişinin bir arada yaşadığı, modern yapılaşma ile geleneksel yaşam kültürünü harmanlandığı ve yatay mimarinin desteklendiği bir projeyi hedefliyoruz. Kentin gözbebeği olacağını düşündüğüm projenin hayata geçirilmesiyle sanayi çalışanlarının uygun fiyatlarda konut sahibi olabilmesinin yanı sıra insanların yolda harcadığı zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak. Cami, manav, kasap, bakkal gibi geleneksel sokak yaşam unsurları korunacak" dedi.

Kuzey Şehir'de yaşayacak vatandaşların, eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma, tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezine gitmeye gerek duymadan karşılayabileceklerini aktaran Fatma Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, farklı ölçeklerde meydanların oluşturulması, araç yollarının sınırlandırılması, engellilerin kullanımını da içeren otoparklarla, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli ele alınması, projenin temel tasarım ilkelerini oluşturacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın kullanımını kendi binalarımızda daha verimli olarak kullanmaya özen gösterirken, ayrıştırmaları, yeniden kazanan dönüşüm projelerini de aktif olarak uygulamaya devam ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı