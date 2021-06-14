Gayrimenkul sektörü temsilcileri, TÜİK satış istatistiklerini değerlendirdi

Ocak-mayıs döneminde yabancılara konut satışında yüzde 25'e yaklaşan artış yaşanırken, sektör temsilcileri turizm sezonuyla birlikte satış adetlerindeki yükselişin süreceğini görüşünde.

Ocak-mayıs döneminde yabancılara konut satışında yüzde 25'e yaklaşan artış yaşanırken, sektör temsilcileri turizm sezonuyla birlikte satış adetlerindeki yükselişin süreceğini görüşünde.

TÜİK Konut Satış İstatistikleri'ne göre yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,5 artarak 1.776'ya yükseldi. Ocak-mayıs döneminde ise yüzde 24,9 artışla 15 bin 740 adet rakamına ulaşıldı.

Sektör temsilcileri, söz konusu verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, döviz kurundaki artışın gayrimenkul sektörüne dezavantajı ve avantajı beraberinde getirdiğini belirterek, dezavantaj olarak maliyetlerin arttığını, avantaj olarak da yabancıya kur artışı nedeniyle fiyatların cazip geldiğini söyledi.

Neredeyse tam kapanmayla geçen mayısta bile seyahat engelleri ve uçuş yasaklarına rağmen yabancı yatırımcılara satışlardaki artışın dikkat çekici olduğunu dile getiren Özyurt, marttan bu yana yabancılara satışlarda artış yaşandığını anlattı.

Özyurt, Mart 2020 itibarıyla Türkiye'nin yıllık bazda konut fiyatı artışında yüzde 32 ile lider olduğunu kaydederek, bu artışın yerli yatırımcıyı zorladığını, son 1,5 yılda inşaat maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını bildirdi.

Tamer Özyurt, "İç piyasaya istikrarlı bir hareketlilik kazandırmak için faiz indiriminin yanı sıra ham madde fiyatlarının da kontrol altına alınması gerekiyor. Buna ek olarak yatırımcılara yeni finansman modellerinin sunulması şart. Çünkü yatırımcıda peşinat verecek bütçe yok. Konuta yatırımı cazip hale getirecek düzenlemelerle yaşadığımız zorlu süreci ortadan kaldırabiliriz." diye konuştu.

Haziran itibarıyla başlayan turizm sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Özyurt, yabancı satışta da artışın sürmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

"Tam kapanmaya rağmen genel satışlardaki artış önemli"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise tam kapanmanın hakim olduğu, seyahat yasaklarıyla geçen bir ayda genel satışlarda yaşanan yüzde 16,2'lik artışı önemli bulduklarını söyledi.

İçerisinde bulundukları dönem itibarıyla yükselişe geçen faizlerin ve maliyetler nedeniyle artan fiyatların genel satışlardaki yükselişi sınırlandırdığını dile getiren Akkuş, "Yabancıya satışlar ise yükselen dövizin de etkisiyle artışta. İç piyasada satışların beklediğimiz seviyelere yükselmesi için faiz indirimine ihtiyacımız var. Faizlerin yüzde 1'in altına indirilmesinin yanı sıra yatırımcıya sunulacak ek finansman destekleriyle satışlarda beklediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz." diye konuştu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da konutta bahar sezonunun etkilerinin yüksek faize rağmen devam ettiğini, tam kapanmanın etkilerinin ticari faaliyetlerde hissedildiği bir ayda yatırımcıların konut yatırımına devam ettiğini söyledi.

Artan döviz kurunun gurbetçileri de yatırıma yönlendirdiğini kaydeden Çulhalık, salgının yerliler kadar yabancı yatırımcı ve gurbetçi beklentilerini de tümüyle değiştirdiğini bildirdi.

Çulhalık, izole ve güvenli yaşam beklentisiyle geniş balkonlu bahçeli, merkezi lokasyonlarda yer alan projelere yöneldiğini, turizm sezonunun tam olarak açılmasıyla sezonun hareketlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"Veriler yıl sonu rekor beklentimizi güçlendirdi"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de ilk 5 aya ilişkin yabancıya satışta yakalanılan 15 bin 740 rakamının yıl sonu için rekor beklentilerini güçlendirdiğini söyledi.

Seyahat kısıtlamaları ve yarısı tam kapanmayla geçen mayıstaki artışın gelecek döneme ilişkin önemli ipuçları verdiğini dile getiren Özgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaz aylarıyla birlikte satışlar artacak ve aylık bazda tekrar 5 bin adet rakamlarını göreceğiz. Yabancıların hem normal dönemdeki taleplerine hem de salgınla birlikte değişen isteklerine Türk gayrimenkul sektörü net bir şekilde cevap verebilmektedir. Başta İstanbul ve Antalya olmak üzere yabancıların tercih ettiği bölgeler onlar için kur avantajı nedeniyle cazip fiyat da sunuyor. Gerek şehir merkezleri gerekse sahil şeritlerinde yabancıların konut talebinin artarak süreceği görüşündeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan