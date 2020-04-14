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Koronavirüs, Ekonomi

Gayrimenkul sektörü salgın sonrasına hazırlanıyor

Koronavirüs gayrimenkul sektöründe taleplerde daralmaya neden olsa da, tüketicilerin yeni ihtiyaçları ve nakit oluşturma isteği ile biriken talepler salgın sonrası için beklentiyi yükseltiyor.

14.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:22
Gayrimenkul sektörü salgın sonrasına hazırlanıyor

Koronavirüs gayrimenkul sektöründe taleplerde daralmaya neden olsa da, tüketicilerin yeni ihtiyaçları ve nakit oluşturma isteği ile biriken talepler salgın sonrası için beklentiyi yükseltiyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan gayrimenkul sektörü, yaşanan daralma sonrasında yaşanacak talep artışını karşılamak için durağan günleri hazırlık yaparak değerlendiriyor. Tedbir amacıyla ertelenen ve salgın sürecinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle hem gayrimenkul alım hem de mali kaynak oluşturmak adına satış taleplerinde artış bekleniyor. Halihazırda devam eden projelerin de tamamlanmasıyla, yaz aylarında gayrimenkul alım satımında yoğunluk yaşanacağını ve sektörün talebi karşılayabilmesi için şimdiden hazırlıkların yapması gerektiğini ifade eden RE/MAX Türkiye Franchise Satış Müdürü Ercan Değirmenci, salgınla birlikte tüketicilerde oluşan yeni alışkanlıklara hızla adapte olunması gerektiğini ifade etti.

"Tüketicilerin gayrimenkul alışkanlıkları hızla değişiyor"

Gayrimenkul sektörünün salgında en büyük sınavı fiziksel temasın kesilmesiyle verdiğini söyleyen Ercan Değirmenci, "Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ilk kez karşılaştığımız şeylerden biri de alıcı ve satıcının bir araya gelmeden uzaktan kararlar almasıydı. Salgın bize aslında durumun o kadar da zor olmadığını öğretti. RE/MAX olarak teknolojinin nimetlerinden faydalanarak, tüketicilerin beklentisini karşılamaya çalıştık. Son yıllarda dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar sayesinde tüm ofislerimiz elektronik imza ile yetki alma, sözleşme imzalama, dron ile portföy video çekimi, dijital pazarlama ve online tapu süreçleri gibi teknolojileri kullanarak işleyişlerini sorunsuz bir şekilde sürdürüyor." dedi.

"Girişimcilerimizi mağdur etmemek için çalışmalarımız devam ediyor"

Temasın en aza indirildiği bu dönemde gayrimenkul girişimcilerine kolaylaştırıcı hizmetler ve fırsatlar sunduklarını aktaran Ercan Değirmenci sözlerine şöyle devam etti: "Şirket olarak kendi ofisini açıp gayrimenkul sektörüne adım atmak ya da profesyonelleşmek isteyenler için Nisan ve Mayıs aylarından itibaren 6 ay boyunca minimum royalty bedeli, Ulusararası Ofis Ücreti, teknoloji bedeli vb. masraflar alınmayacak. Geçtiğimiz haftalarda tamamen online taşıdığımız eğitimlerimizden de girişimcilerimiz yararlanmaya devam edecek. Ayrıca RE/MAX ile franchise adayı arasındaki yapılacak görüşmelerin ve imza süreci dahil tüm aşamaları temas olmadan dijital platformlar üzerinden gerçekleştireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Ekonomi Manşet

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