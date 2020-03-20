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Koronavirüs, Gülay, Ekonomi

Gayrimenkul sektörü için online eğitimler ücretsiz sunulmaya başlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimler hızla dijital mecralara taşınıyor.

20.03.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:21
Gayrimenkul sektörü için online eğitimler ücretsiz sunulmaya başlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimler hızla dijital mecralara taşınıyor. Eve kapanan milyonlar için harekete geçen Enrichers Learning, online eğitimlerini herkese ücretsiz sunmaya başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs karşısında pek çok kurum hızla tedbir alıyor. Profesyonelleri bir araya getiren sektörel eğitim merkezleri de müfredatın aksamaması adına eğitim süreçlerini dijital ortamlara taşıdı. Önlem kapsamında yalnızca online eğitimlerle ilerlemeye karar veren eğitim merkezlerinden biri de gayrimenkul sektörüne özel eğitimler düzenleyen Enrichers Learning oldu. Sınıf eğitimlerini 1 Nisan 2020 tarihine kadar ertelediğini açıklayan Enrichers Learning, eve kapanacak pek çok kişinin gelişimini desteklemek için online eğitimlerini ücretsiz olarak herkesin erişimine açtı.

"Kişisel gelişim engel tanımamalı"

Gayrimenkul sektöründe 2019 yılından bu yana tüm gayrimenkul sektörüne eğitim veren Enrichers Learning'in Eğitim Direktörü Gülay Demirsu, kişisel gelişimini önemseyen ancak salgın sebebiyle evlerine kapanmak zorunda kalan pek çok kişinin özgüvenlerini ve bilgi birikimlerini korumalarında online eğitimlerin önemli bir araç olduğuna dikkat çekti. Gülay Demirsu, "Korona virüsüne karşı beden sağlığımızı korurken zihnimizin de dinç kalmasına önem vermeliyiz. Bu tehlikeyi atlattığımızda hem kişisel hem de profesyonel hayatlarımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için yetkinliklerimizi kaybetmemeli ve hatta üzerlerine gidererek geliştirmeliyiz. Enrichers Learning olarak öngördüğümüz bu kritik tablo karşısında, kişisel gelişimin engel tanımaması gerektiğine olan inancımızla tüm online eğitimlerimizi herkes için erişilebilir hale getirme kararı aldık" dedi.

Uzman eğitmenlerden 29 ayrı online eğitim

Makro ve mikro eğitimlerin yer aldığı online eğitim platformlarında farklı sektörlere hitap eden pek çok programın bulunduğunu belirten Gülay Demirsu, "29 adet online eğitimin yer aldığı Enrichers Learning web sitesinde hem gayrimenkul alanı hem de kişisel gelişim özelinde eğitimler bulunuyor. Tüm eğitimler, sitemizde ücretsiz olarak herkesin erişimine sunuluyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen online eğitimlerimiz arasında Gökçe Ilgaz'ın Bireysel Swot Analizi, Yasemin Yurtan'ın Kuşaklarla Çalışmak ve Onlara Liderlik Etmek, Evren Topal'ın Sosyal Medya Temelleri ve Cüneyt Dirican'ın Kim Korkar Finanstan? başlıklı eğitimleri öne çıkıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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