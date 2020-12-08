Gayrimenkul satışında istihdam patlaması yaşanabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gayrimenkul satışında istihdam patlaması yaşanabilir

08.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:15
Gayrimenkul satışında istihdam patlaması yaşanabilir

Türkiye'de gayrimenkul alanında son dönemde büyük gelişmeler yaşandığına dikkat çeken uzman isimler, bu alanda yetişmiş profesyonel satış danışmanlarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

Türkiye'de gayrimenkul alanında son dönemde büyük gelişmeler yaşandığına dikkat çeken uzman isimler, bu alanda yetişmiş profesyonel satış danışmanlarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığına vurgu yaptı.

Gelişmekte olan ülkeler arasında yıldızı parlayan Türkiye'de de pazarlama ve satış gittikçe daha da önem kazanıyor. Uzman isimler istatiksel olarak satış işinde çalışanların imalat sanayi çalışanlarının önünde olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Demand Grup Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş, "Dünyanın en büyük ekonomilerinde satış çok büyük önem arz ediyor. Gelişmekte olan ülkemizde de satışın önemi giderek daha fazla anlaşılıyor. Bu doğrultuda ise özellikle gayrimenkul alanında son dönemde büyük gelişmeler yaşanıyor. Daha donanımlı satış personelleri sahada yerlerini alırken, bu alanda yetişmiş profesyonel satış danışmanlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor" sözlerine yer verdi.

Bugün aslında herkesin internet üzerinden kendi satışlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Atalay Demirbaş, "Tam da bu nokta da şunu sormak gerekiyor: Peki bu satışı gerçek anlamda kişinin kendisi halledebiliyor mu? Karşımızdakini bir şeye ikna ederken, bir iş mülakatına katılırken, hatta bir çocuğa sebze yedirmeye çalışırken de aslında satış yapıyoruz. Bu noktada başarılı olabilmek içinse bireysel ve ikili ilişkiler ön plana çıkıyor. İş yapış şekilleri değişse de, pazar yerleri sanallaşsa da, satışın altın kuralları hiç değişmiyor. Satış ehil ellerde nihai amacına ulaşıyor" açıklamasına yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Engellilerin İstihdamda Hakları Platformundan 'engelli istihdam kotasının arttırılması' talebi
Engellilerin İstihdamda Hakları Platformundan "engelli istihdam kotasının arttırılması" talebi
Demirsu; 'Yeni istihdam teşvikleri uygulamaya konuldu'
Demirsu; "Yeni istihdam teşvikleri uygulamaya konuldu"
2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı
2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Caner Erkin Serdar Aziz Burak Yılmaz Mbaye Diagne
Tüm Haberler Türk Kaza Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gayrimenkul satışında istihdam patlaması yaşanabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:37:26. #1.15#
title