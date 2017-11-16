İşte Arzu Karagöz'ün projemlak.com için kaleme aldığı "Gayrimenkul projelerinde doğru ve verimli reklam çalışmaları" başlıklı o yazı...



Son yıllarda, gayrimenkul projelerinin tanıtımlarında yazılı basın medya harcamalarının payı azalırken dijital medya reklam payları hayli yükseldi.



Pazarlamanın geleceğinin dijital mecralarda yoğunlaşması esası ile diğer tüm mecralar destekleyici ve yan enstrümanlar konumuna geldi.



Önceki dönemlerde gayrimenkul sektörünün klasiği, gazetelerin hafta sonu reklam alanlarıydı. Daha sonra TV reklamları ile devam ederken, outdoor ve diğer çalışmalarla da destekleniyordu. TV çok geniş kitlelere ulaşma avantajı ile kullanılmaya devam ediliyor ancak yazılı basın yerini büyük ölçüde dijitale bırakmış durumda. Dijitalde süreci yönetmedeki başarınız istediğiniz değişiklikleri hızla hayata geçirebilme ve geri dönüşümleri kontrol etme avantajı sağlıyor. Yani artık satış odaklı dijital pazarlama stratejileri projelerin olmazsa olmazı.



Elbette günümüz dünyasında her şeyin hızlı tüketimi bu iletişimin de hızlı tükenişini beraberinde getiriyor. Bu nedenle sürekli güncelleme, trendlerin aralıksız takibi, ekibinizin konuya hakimiyeti, raporlama, analiz, maliyet – verim optimizasyonu gibi pek çok bileşeni paralel takip etmek gerekiyor.



Projenizin hitap ettiği kitleye yönelik çalışmalar işin temelini oluşturuyor. Zira bir proje için doğru olmayan kullanımlar ve iyi seçilmemiş sloganlar ile tam tersi bir durum da oluşabilir.



Sosyal medya kullanımı da, sadece belirlediğiniz kitlelere reklamlarınızı hızla göstererek önemli bir maliyet – zaman tasarrufu ve sonuçlarını takip etme avantajı veriyor. Facebook ve instagram gibi mecralarda proje tanıtımı, sosyal crm, müşteri ilişkileri yönetimi ve reklamı yaparken; Linkedin de kurumsal itibar yönetimi yaparak kuruluşunuzun kültürünü, başarılarınızı, İK prensiplerinizi ifade ederek uzun vadeli itibar yatırımı yapabilirsiniz.