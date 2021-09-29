GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANI

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALESİ İLANIBelediyemize ait 292 adet gayrimenkulün kiralanması, 2886 sayılı D. İ. K. 'nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat 10. 00'da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.