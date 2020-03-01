Gayrimenkul fuarı MIPIM, koronavirüsten dolayı ertelendi

01.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:50

Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenmesi planlanan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 Haziran'a ertelendi.

Alkaş'ın MIPIM'ın organizatörü Reed MIDEM'e dayandırdığı açıklamada, virüs sebebiyle oluşan kaygılardan ötürü katılımcı ve çalışanların sağlığına öncelik verilmesinden dolayı 10-13 Mart'ta düzenlenmesi beklenen fuarın 2-5 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reed MIDEM İcra Kurul Başkanı Paul Zilk, "Bu kolay alınmış bir karar olmamakla birlikte yeni açıkladığımız ertelenen tarihlerimizin MIPIM katılımcılarına hedeflerini ileriye taşımak için de fırsat sunacağına inanıyoruz. Tüm katılımcılarımıza yapıcı desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA