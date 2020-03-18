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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Gayrimenkul danışmanları ve brokerlar için eğitimler online ve ücretsiz devam edecek

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, gayrimenkul danışmanları ve brokerlar için düzenlenenlenen eğitimler internet üzerinden herkese açık hale geldi.

18.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:10
Gayrimenkul danışmanları ve brokerlar için eğitimler online ve ücretsiz devam edecek

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, gayrimenkul danışmanları ve brokerlar için düzenlenenlenen eğitimler internet üzerinden herkese açık hale geldi. RE/MAX Türkiye, bireysel önlemleri desteklemek amacıyla tüm online eğitimlerin ücretsiz erişime sunulacağını açıkladı.


Çin'de başlayarak 120 ülkeye yayılan Korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Okul ve kurs binaları gibi toplu eğitim verilen alanların faaliyetlerine ara verilirken, eğitimlerin aksamaması için ders süreçleri dijital ortamlara taşınıyor. Aynı önlemler, sınıf ortamında düzenlenen sektörel eğitimler için de uygulanıyor. Bu kapsamda harekete geçen gayrimenkul danışmanlığı şirketi RE/MAX Türkiye, gayrimenkul danışmanları ve brokerlar için düzenlediği sınıf eğitimlerini 1 Nisan 2020 tarihine kadar ertelerken tüm online eğitimlerin ücretsiz verileceğini açıkladı. Şirket bu uygulamayla Korona virüse karşı tedbir amacıyla evinde kalanların kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.


"Online eğitimler kişisel gelişimini sürdürmek isteyen herkese açık"


Bireyler için yalnızca zorunlu eğitimlerini değil kişisel gelişimlerini devam ettirmenin de bir ihtiyaç olduğunu belirten RE/MAX Türkiye Ülke Direktörü Murat Goldştayn, "Koronavirüs Çin'de görüldüğünde salgının yayılmasını önlemek adına toplumdan izole olan Çinliler, eğitimlerini online sistemlerden devam ettirdiler. Devam eden zorunlu eğitimlerinin yanı sıra evlerinden kişisel gelişimlerini devam ettirmek için de online eğitimlere başvurdular. RE/MAX Türkiye olarak hepimizin morale ihtiyaç duyduğu ülkemizde de bu hizmetin faydalı olabileceğini düşünerek evde vakit geçirecek kişiler için 'RE/MAX Akademim' çatısı altındaki online eğitimleri herkese ücretsiz bir şekilde 1 Nisan'a kadar açma kararı aldık." dedi.


"Koçluktan odaklanmaya 75 ayrı eğitim yer alıyor"


Remax Akademim üzerinden sundukları online eğitimlerin gayrimenkul sektörü dışında pek çok alan için de uygun olarak hazırlandığını vurgulayan Murat Goldştayn, "75 adet makro ve mikro online eğitimin yer aldığı Remax Akademim'de hem gayrimenkul eğitimleri hem de kişisel gelişim eğitimleri olarak iki ayrı kategori bulunuyor. Tüm bu eğitimler, portal menüsünde ücretsiz olarak yer alıyor. Evde zaman geçirilecek bu dönemde yararlanılabilecek eğitimlerden öne çıkanları ise liderlik, koçluk, mentorluk, duygusal zeka mikro eğitimi, smart hedefler mikro eğitimi, time management program (TMP)/ zaman yönetimi, kuşaklarla çalışmak ve onlara liderlik etmek ile odaklanma eğitimi olarak saymak mümkün. Toplam değeri 6 bin liradan fazla olan bu eğitimlerden 1 Nisan'a kadar herkesin yararlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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