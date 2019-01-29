Gayrimenkul Borsası Adım Adım İlerliyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ'ye (GABORAS) ilişkin son gelişmelerin ele alındığı toplantı düzenlendi.

MÜSİAD açıklamasına göre, derneğin genel merkezinde düzenlenen toplantıda GABORAS'a ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Buluşmada, GABORAS'ın teknolojik düzeyi, izleme-ölçme yeteneği, anlık izlenebilen değer haritaları, mevzuat çalışmaları, İSEDAK ülkeleri dahil uluslararası ağ kapasitesi ve GABORAS'ın kamu kurumlarından beklentileri konuşuldu.

Etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği ve desteklediği projenin yol haritası, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal başkanlığında karara bağlandı.



"Atıl kaynaklar ekonomiye kazandırılabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naci Ağbal, İSEDAK bünyesinde yer alan ülkelerin böyle bir borsa sayesinde atıl kaynaklarını ekonomiye kazandırılabileceğini bildirdi.

Güvenli Alım Satım Platformu ve gayrimenkul borsası veri paylaşım sürecinin kurulması gerektiğini aktaran Ağbal, işin menkul kıymetleştirilmesi boyutuyla ilgili tüm kamu kurumlarının desteğine ve hızlı aksiyonuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ağbal, bunun ilk adımı olan Türkiye gayrimenkul veri platformunun kurulabilmesi konusunda gelinen aşamada kamu kurumlarından beklentilerin neler olduğunun tartışılması ve bu beklentilerin karşılanabilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Varlık Fonu'nun konuya olumlu yaklaşımı ile GABORAS'ın geldiği noktanın sevindirici olduğunu belirten Ağbal, "Gayrimenkul borsasının bir an önce hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak gerekli koordinasyonu yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Gayrimenkulde yatan büyük sermaye harekete geçecek"

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin ve ümmet bilincinin artırılması noktasında en büyük potansiyele sahip sektörün gayrimenkul olduğunu bildirdi.

Sönmez, "GABORAS, şu anda offline yürüyen piyasaları dijital ortama taşıyarak güven tesis edecektir. Yerli ve milli bir çalışmanın ürünü olan gayrimenkul borsası, gayrimenkulde yatan büyük sermayeyi harekete geçirecektir. Türkiye ekonomisini bir üst lige taşıyacak bu milli projenin arkasında durmalıyız. Biz, çalıştaylarla sürecin içinde olduk bunu daha da ilerletip sonuçlarını, yönetim kurulumuza taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışından 11 bini aşkın üyesi, 60 bin işletmesi ve 91 ülkedeki teşkilat ağıyla, İSEDAK ülkelerinin dahil olduğu coğrafyalarda GABORAS projesine destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisi açısından çok önemli bir konumda yer aldığına dikkati çeken Kaan, sektörün ilerlemesi ve Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği başarılı büyüme sürecinin devam etmesi adına MÜSİAD olarak bu denli projelere önem verdiklerini bildirdi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse de GABORAS'ın tüm dünyaya model olacak gayrimenkul derecelendirme ve kredilendirme kuruluşu olacağını bildirdi.

"Muazzam ölçüde yabancı yatırımcı çekilecek"

Etkinlikte sunum gerçekleştiren GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, yerli ve milli yazılımla, değer haritalarını yaptıklarını ve anlık yayınladıklarını bildirdi.

Altun, ölçülen, takip edilen gayrimenkullerin evvela güvenli bir alım-satım ortamı oluşturacağını kaydederek, akabinde gelen endeksleşme ve borsalaşma süreciyle gayrimenkuldeki ölü sermayenin tekrar piyasaya döneceğini ve Türkiye'ye muazzam ölçekte yabancı yatırımcı çekilebileceğini anlattı.



Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Sinan Fidan ise değer haritası çıkarılmasının önemli olduğunu ve bu konuda duyulan ihtiyaca binaen kendilerinin de benzer projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk dde GABORAS'ın Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası platforma taşıyacağını belirterek, işi hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kamu kuruluşları yoğun ilgi gösterdi

Gayrimenkul borsası konusuyla ilgili toplantıda hemen hemen tüm kamu kurumları temsil edildi.

Toplantıya, Ağbal, Kaan, Sönmez, Altun, Fidan ve Öztürk'ün yanı sıra şu isimler katıldı:

"Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, Türkiye Varlık fonu Genel Müdür Yardımcısı Mithat Bülent Özmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Tİcari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörler Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ertürk, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yarkın, BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, SPK Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, TCMB Piyasalar Genel Müdürü Orhan Kamdar, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak, GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse, GABORAS Yönetim Kurulu Başdanışmanı Lütfi Altun, SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa ve Turkcell Regülasyon Stratejileri Müdürü Umut Kirmit."

Kaynak: AA