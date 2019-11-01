Gayrimenkul Alırken Dijital Platformlar Ne Kadar Kullanılıyor?

01.11.2019 18:03

Hürriyetemlak.com Müşteri Yönetimi Direktörü Engin Sezer, gayrimenkul alımlarında dijital platformların önemini Wise TV'de değerlendirdi.



Engin Sezer, gayrimenkul sektörünün mobil tarafta değişimini değerlendirdi. E-ticaret trafiğinin daha çok mobil cihazlardan geldiğini ifade eden Sezer, "Türkiye'nin batısında bunu daha çok görüyoruz. Batıyı takip eden bölgelerde ise Doğu ve Orta Anadolu bölgeleri yer alıyor. Emlak ve gayrimenkul işlemleri dijital kanallardan aranmaya, bu kanallardan bulunmaya başlanacak. " dedi.



Gayrimenkul satışının büyük oranda e-ticarete doğru kaydığını belirten Sezer, web sitelerine gelen yorumların bir hayli önemli olduğuna vurgu yaptı. Gayrimenkul alım satımında sosyal medya ve videonun değerini belirten Sezer, insanların artık kendi networklerinden ilanlarla ilgili bilgi almak istediklerini söyledi. Gayrimenkul sektöründe çalışan dijital platformların en önemli ihtiyacının datayı tekilleştirmek olduğunu ifade eden Sezer;



"Datayı tekilleştirmekle ilgili beklediğimiz bir yönetmelik var. Aralık ayında beklediğimiz bu yönetmeliğin regülasyonlarla düzenlenmesi ve her iki tarafa da güven oluşturan unsurların eklenmesini bekliyoruz. Bu regülasyon hayatımıza girdiğinde biz de portallar olarak buna adapte olacağız. Bunu yaptığımız noktada aslında bunu layıkıyla yapan, sektörün gerçek oyuncularının fırsatı artacak. " dedi.



Hürriyetemlak.com Müşteri Yönetimi Direktörü Engin Sezer, bununla beraber platformlara fayda sağlanacağını beklediklerini ifade etti.



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Türkiye'nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, 2006 yılında emlak arayanları; ihtiyaçlarına en uygun ve temiz ilanlara, hızlı ve kolay bir şekilde buluşturmak amacıyla yola çıktı. Platform, emlak kategorisindeki uzmanlığının yanı sıra, emlak sektörünün kalitesini artıracak ve verimliliği maksimum seviyeye çıkaracak yeniliklerin izini sürüyor, sektörde öncülük ediyor.