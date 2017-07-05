Gayrimenkul Alımında İnşaat Firmasının Güvenirliği Önemli

CEYLAN: SÖZLEŞMELERİ ÇOK İYİ OKUYUN

Gayrimenkul satan firmanın güvenirliğinin alıcı için önemli olduğunu aktaran Ceylan, günümüzde projenin lokasyonu ve kalitesiyle birlikte sosyal yaşamın tüm getirilerini projesinde yer veren markaların tercih edildiğini aktardı. Projede kullanılan malzemelerin ve en önemlisi projenin hukuksal tüm belgelerinin olmasının sonrasında oluşabilecek problemlerin önüne geçtiğini belirten Ceylan, "Yeni yapılmış sıfır binalardan daire alırken iyi düşünün. Kentsel dönüşüm kapsamında birçok bölge var. Eğer bu bölgelerden birinde yeni de olsa konut alırsanız, binanız, yasaya göre uygulama bütünlüğü açısından dönüşüm alanı içinde kalıyorsa, binanız yıkılabilir. Kentsel dönüşüm alanları belirlendikçe belediyelerden bu bölgeleri öğrenebilirsiniz.

Ayrıca satın alacağınız konutun konumu oldukça önemli. Bir projenin yaşam alanlarına yakınlığı önemlidir. Bu ve buna benzer detayların önceliklerinizin liste haline getirerek araştırmanıza yön verebilirsiniz. Ve en önemlisi projelere ait sözleşmeyi dikkatle okuyun. Sözleşmede anlamadığınızı düşündüğünüz bir madde varsa mutlaka bir hukuk danışmanına başvurun" dedi.

"ÖNCE İNSAN' PRENSİYLE BÜTÜN PROJELERİMİZİN ALTINA İMZA ATIYORUZ"

Bu farkındalıkla Ceylan İnşaat'ın 'önce insan' prensiyle bütün projelerin altına imza attığını söyleyen Muammer Ceylan, "Sattığımız her ev bizim için bir dosttur inancı ile yolumuza devam etmekteyiz. Samimiyet ve dürüstlük şirket misyonumuzun en önemli ilkeleri arasında. Bu nedenle komşuluğa çok inanıyoruz ve projelerimizi bu bakış açısıyla yoğuruyoruz. Projelerimizde eski mahalle kültürümüzü tekrar hayata geçirerek sitelerde oturan insanları kültürümüze ve adetlerimize uygun etkinlikler düzenleyerek bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. "