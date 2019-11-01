01.11.2019 18:04

Hürriyetemlak.com Müşteri Yönetimi Direktörü Engin Sezer, gayrimenkul alımında günümüz dijtalleşme trendlerini Wise TV'ye anlattı. Sezer, Türkiye'de dijitalleşmenin hızlı ilerlediğini ifade etti. Özellikle bankacılık sektöründeki mobil uygulamaların tüm dünyayla yarışacak seviyede olduğunu söyledi. Bu hızlı gelişimin nedeninin ise vatandaşların teknolojiye meraklı ve yatkın olmasından kaynakladığını belirten Sezer;



"Emlak sektöründe eskiden alıştığımız cam ilanları, mahallelerde gezerek ev arama çalışmaları tamamen dijital sektöre dönüyor. Alışveriş alışkanlıkları gibi ev seçme, bulma alışkanlıkları da dijital ekranlara taşındı. Artık insanlar toplu taşımadayken, seyahat ederken vs. evlerini seçmeye çalışıyor. Bu seçimde dikkat ettikleri şeyler; kullanılabilirlik, büyük fotoğraflar ve evle ilgili tüm detaylara deneyimi yaşayarak ulaşmak. ve eve giriş anından odalara kadar tüm detayları görebilmek istiyorlar. Biz şunu görüyoruz; fotoğraflar çok detaylı incelenirken ayrıntılara insanlar daha az dikkat ediyor. Aslında listede sadece fotoğrafları gezerek, sadece evle ilgili ana başlıktaki bir kaç kriteri alarak insanlar ev seçip ya da evi satan kişiyle iletişime geçmeye çalışıyorlar. " diye konuştu.



Gayrimenkul alımında dijitalleşme konusunu Wise TV'ye anlatan Engin Sezer, hürriyetemlak.com şirketinde Müşteri Yönetimi Direktörü olarak görev yapıyor.



Hürriyetemlak.com'un Tarihçesi



Türkiye'nin en çok ilana sahip emlak sitesi Hürriyet Emlak, 2006 yılında emlak arayanları; ihtiyaçlarına en uygun ve temiz ilanlara, hızlı ve kolay bir şekilde buluşturmak amacıyla yola çıktı. Platform, emlak kategorisindeki uzmanlığının yanı sıra, emlak sektörünün kalitesini artıracak ve verimliliği maksimum seviyeye çıkaracak yeniliklerin izini sürüyor, sektörde öncülük ediyor.