Gayretli'den 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

07.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:44

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden açıklamalarda bulunan İGÜ Mütevelli Başkanı Abdülkadir Gayretli, kadının toplumdaki ve ekonomide yerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Kadınların hayatın tüm alanında fırsat ve imkanlardan eşit ölçüde yararlanması gerekiyor" diye konuştu.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta ve dünyada etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İGÜ Mütevelli Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Hayatın her anında fedakarlığın, duyarlılığın ve şefkatin sembolü olarak bilinen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.



"Kadın istihdam oranı yüzde 18'lere yükseldi"



11'inci Kalkınma Planı'na atıfta bulunan Gayretli, konuşmasını şöyle sürdürdü:



Özellikle son dönemde KOSKEB, Ticaret Bakanlığı ve STK'ların desteğiyle kadın istihdam oranının yüzde 18'lere yükseldiğini vurgulayan Gayretli, "Erkeklere göre düşük olan kadınların istihdam oranı tarımda yüzde 41, hizmet sektöründe %44, sanayide ise %13 görülüyor" şeklinde konuştu.



"Kadınların iş gücüne katılımı haneye de etki ediyor"



Kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsuru olduğunu ifade eden Gayretli, "Üniversitede de kadın çalışan sayımız toplam çalışan sayısının %50'sinden fazla. Önemli kademelerde kadın yöneticilerimiz bulunuyor. Kadınların daha iyi işlerde, iş gücüne yüksek oranlarda katılması haneye de etki ediyor. Hanenin geliri artıyor, tasarruf edilebiliyor ve yatırım için finansman olanağı sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA