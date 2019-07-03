Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde çocuklar, Gayret Derneğinin düzenlediği programlarla eğleniyor.

Gayret Derneği, TEİAŞ İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Platformunun desteği ve Kilis Valiliğinin koordinasyonuyla Afrin ve Azez'de çocuk şenlikleri düzenleniyor.

Şişme oyun parkları, Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca figürlerinin bulunduğu geniş bir alanda eğlenen çocuklar, Türk gönüllülerin dağıttığı hediye ve şekerlerle mutlu oluyor.

Şenliklerin Cerablus ve Bab'da da düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA