"Gayemiz, İslam'ın yolunda insanlığa faydalı olmaktır"

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Habermetre) - Çelebi Buluşması Programı'nda gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dillerimiz, renklerimiz farklı olsa da derdimiz, gayemiz aynıdır. Hayalimiz, heyecanımız aynıdır. O da İslam'ın yolunda insanlığa faydalı olmaktır. " dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Çelebi Buluşması Programı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'nın (MÜSDAV) ev sahipliğinde Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada Çelebi öğrencilerine hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençleri selamlayarak, "Biz ne acı günler yaşadık. İmam Hatip nesline yapılan haksızlıkları kalbimizin en derin noktaları sızlarcasına yaşadığımız gönlerden işte bugün sınırları aşan 'Çelebi Programı' ile sadece ülkemizde değil, ülkemiz dışındaki insanlara hizmeti de dikkate alan bir projenin mimarları burada, onlarla birlikteyiz. " dedi.

Başkan Erbaş, MÜSDAV'ı tebrik ederek, "Çelebi Programı'nın bu aşamaya gelmesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz her türlü kolaylığı ve işbirliğini sağlamak suretiyle çok önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Muhterem Genel Müdürümüze ve heyetine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, köklü bir kuruluş olarak ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, eğitim içeriklerinin oluşturulmasında büyük katkı sağlamıştır. ÖNDER ailesine teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Bir yanda sosyal problemler, bunalımlar ve umutsuzluk; diğer yanda yapay gündemler ve temelsiz fikirler gibi insanlığı kuşatan sorunlara dikkat çeken Başkan Erbaş, "Böyle bir ortamda sizlerin varlığı ve gayreti en büyük imkandır. Sizler, ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız, o kadar güçlü olacaksınız. Sizlerin niyet ve gayretiyle her şey Rabbimizin rızasına uygun bir çizgide gelişecek inşallah. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek İslam'a ve insanlığa hizmet etme niyetiyle yapılan çalışmaların nafile ibadet olacağını dile getirerek, "Bu, matematik, fizik, coğrafya, lisan olsa da nafile ibadettir. Çünkü ameller niyetlere göredir. Niyetiniz Allah rızası ve millete hizmet ise ders çalışırken ibadet sevabı kazanmaktasınız. Bu inanç ve kararlılıkla aynı gaye uğrunda çalışan ve yapılan çalışmaları geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. " şeklinde konuştu.

"Bizler kabileleri, ülkeleri ve kıtaları aşmış bir dine mensup olmanın onuru ve sorumluluğu ile yaşıyoruz"

İslam'ın insanların dilleri, renkleri, coğrafyaları açısından farklı olmasını bir zenginlik olarak gördüğünün altını çizen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Rüm Suresi'nde Rabbimiz, 'Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da, onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. ' buyuruyor. Hayat boyu öğrenmenin, ilmin talebesi olmanın, Kur'an talebesi olmanın mükafatlarının da çok olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Dillerimiz, renklerimiz farklı olsa da derdimiz, gayemiz aynıdır. Hayalimiz, heyecanımız aynıdır. O da İslam'ın yolunda insanlığa faydalı olmaktır. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. ' Sizin niyetiniz de, amacınız da budur. Rabbim sizleri bu amaç doğrultusunda muvaffak kılsın. Hucurat Suresi'nde Rabimiz, 'Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık; sonra da birbirinizi tanıyasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. ' 'Allah indinde en üstün olanınız, takva itibariyle en üstün olanınızdır. ' Bizler kabileleri, ülkeleri ve kıtaları aşmış bir dine mensup olmanın onuru ve sorumluluğu ile yaşıyoruz. "

"Bilgi, iyilik için kullanılırsa insanlığa hizmete dönüşür"

Başkan Erbaş, yeryüzünde yaşanan her bir iyiliğin gönüllerini ferahlatacağını ifade ederek, "Her bir zulüm, felaket ise kabile, millet, ırk ayrımı yapmaksızın yüreklerimizi acıtır. İslam'ın sancaktarları bu inançla, çağlar boyunca, kıtalar aşmış, milletler dolaşmış ve hakkı tebliğ etmek, adalet ve merhameti temin etmek için çaba sarf etmiştir. " diye konuştu.

İslam medeniyetinin bir bilgi ve ilim medeniyeti olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, "Okumayı, anlamayı, aklı kullanmayı, bilgiye sahip olmayı emreden ve tavsiye eden birçok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin varlığını hepimiz biliyoruz. Bilgiye sahip olanlar dünyayı yönetir. Bilgi en büyük güçtür. İyilik için kullanılırsa insanlığa hizmete, hukuk ve ahlak tanımayan insanların elinde ise insanlık için felakete dönüşür. " ifadelerini kullandı.

"Sizler yeniden İslam'ın aydınlığında insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik edeceksiniz"

Geçmişte İslam'ın insanlığa huzur ve esenlik veren mesajının dünyanın dört bir yanına ulaşmasında ideallerini kuşanmış fedakar önderlerin olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Bu inanç ve azimle Müslüman alimler, 7. yüzyıldan Rönesans'a kadar 7 asır boyunca ilmin bütün alanlarında insanlığın inkişafına öncülük etmişlerdir. Şimdi sizler bu kutlu yolun yolcularısınız. O ecdadımızın varislerisiniz. Şimdi sizler yeniden İslam'ın aydınlığında insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik, önderlik edeceksiniz inşallah. " şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, günümüz şartlarında artık neredeyse ülkeler arasında engeller kalktığına, toplumların kültürlerini birbirine aktarmasının çok daha kolay hale geldiğine işaret ederek, "Dünyanın bir ucundan diğer ucuna seyahat, eğitim, ticaret, kültür gezisi, tedavi için yapılan seyahatler gibi sebeplerle milyonlarca insan her an hareket halindedir. Ülkemize de farklı nedenlerle farklı dilleri konuşan, farklı kültürlere sahip milyonlarca insan gelmektedir. Çin'den, Japonya'dan, Rusya'dan, Latin Amerika ülkelerinden, Almanya'dan, Fransa'dan ve dünyanın her yerinden ülkemizi ziyaret eden misafirler sizler sayesinde İslam'ın evrensel barış ve esenlik mesajlarıyla tanışacaktır, bütün mücadelemiz, emeklerimiz bunun içindir. " ifadelerini kullandı.

Çelebi Programı'nda gençlerin bir yabancı dil öğrenmeleriyle birlikte kendilerini geliştirecek birçok etkinliğe de katıldıklarını belirten Başkan Erbaş, "İnşallah bu çalışmalar her geçen gün güçlenerek devam edecektir. Bu sayede imam hatip şuuruyla kardeşlik ve samimiyet bağları daha da güçlenecektir. Sosyal kültürel ve akademik olarak kendini geliştiren ahlak ve maneviyat sahibi nice gençlerimiz yetişecektir. İslam'ın hakikati nesillere ve çağlara ulaşacak ve insanlık aradığı huzura kavuşacaktır. " değerlendirmesinde bulundu.

"Sizler Çelebi Programı sayesinde çok nitelikli ve donanımlı olarak yetişeceksiniz"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dünyanın birçok yerinde hizmet ettiklerini ifade ederek, "Dünyada 120 ülkede din-i mübin-i İslam'ı anlatmaya, insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Sadece Müslümanlara değil. Bizim derdimiz bütün insanlık. İslam evrensel bir din. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu evrensel çizgide hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda özellikle yurt dışı teşkilatlarımızda, yabancı dil bilen, insana ve topluma değer veren, medeniyetinin farkında ve coğrafyasına hakim, ülkesine milletine bağlı kadrolarla, iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı bizlere öğütleyen emaneti taşımaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, sizler de Çelebi Programı sayesinde çok nitelikli ve donanımlı olarak yetişeceksiniz ve bu hizmetlere katılacaksınız. " diye konuştu.

"İyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması amacınız olsun"

Başkan Erbaş sözlerini gençlere yaptığı şu tavsiyelerle sürdürdü:

"İnsanın değeri, peşinden gittiği şeyle ölçülür. İnsan ideali kadardır. İdealiniz sadece kendinizle ilgili olmasın. Milletinize ve insanlığa hizmet etmeyi de idealinize dahil ediniz. Hangi mesleğe sahip olmayı hedeflerseniz hedefleyin ama o mesleği aynı zamanda topluma ve insanlığa hizmet için yapma gayeniz de mutlaka olmalıdır. Çelebi demek, eğitimini tamamlamış, nezaket, zarafet sahibi, aklı selim, kalbi selim ve zevki selim bir şahsiyet demektir. Sorumluluklarınız sadece yabancı dil öğrenmek ve küresel düzeyde çalışmalar yapmaktan ibaret değildir. Asıl olan bu çalışmaların bir şuur, bilinç ve metoda tabi olmasıdır. Çelebi olmak demek, yabancı dil öğrenmenin yanında en az bir sanat en az bir spor en az bir musiki dalında da kendini yetiştirmek demektir. 'Oku' medeniyetinin temsilcisi olmak demektir. Nezaket sahibi, zarafet sahibi olmak demektir. Unutmayınız, gencin süsü güzel ahlakıdır. En küçük davranışlarınızda bile ahlakınız, Efendimizin ahlakına benzemeli. Bütün imkanlarınızla bildiğiniz ve yaşadığınız güzelliklerin hayata taşınması, gayretiniz olsun. Tercihinizi devamlı surette iyilikten yana kullanın. İyiliklerin çoğalması ve kötülüklerin azalması, amacınız olsun. "

Başkan Erbaş, MÜSDAV Yönetim Kurulu'na, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne, ÖNDER'e, projeyi sahiplenen okul idarecilerine, öğretmenlere, anne ve babalara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

MÜSDAV, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Önder İmam Hatipliler Derneği'nin birlikte yürüttüğü Çelebi Programı, Anadolu İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrencilerin yabancı dil eğitimlerini teşvik etmeyi ve Müslüman toplulukların yaşadığı coğrafyalardaki dilleri bilen nitelikli insan kaynağı oluşturmayı amaçlıyor.

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atalay, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

