Gaye öğretmen koronaya yenik düştü
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Gaye öğretmen koronaya yenik düştü

18.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:05
Gaye öğretmen koronaya yenik düştü

Osmaniye'de hamileyken Covid-19'a yakalanan matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmaniye'de hamileyken Covid-19'a yakalanan matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağırlaşan Gaye öğretmene ölmeden önce doğum yaptırıldı ancak dünyaya gelen bebeğin de koronaya yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu matematik öğretmeni Gaye Kılıç Karamık ve eşi Zafer Karamık korona virüse yakalandı. Karı koca Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağırlaşan ve hamile olan Gaye öğretmenin erken doğum yöntemiyle bebeği doğum yaptırıldı ancak Gaye Kılıç Karamık hayatını kaybetti. Gaye öğretmenin dünyaya getirdiği bebeğinde de korona virüs tespit edilince bebeğe de aynı hastanede korona tedavisine başlandı.

Zafer Karamık ve bebeğin Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Gaye Kılıç Karamık Osmaniye'de toprağa verildi. - OSMANİYE

Gaye öğretmen koronaya yenik düştü
Gaye öğretmen koronaya yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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