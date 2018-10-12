Gaybubet Evinde Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evinde yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evlerinde saklanan şahıslara yönelik yapılan çalışmada Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Gaybubet evinde yakalanan İzmir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranan ve örgütü ait kurumlarda kaydı bulunup, örgütün derneklerine bağışta bulunduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen Hüseyin T. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Hüseyin T., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İzmir Adliyesindeki ilgili mahkemeye ifade verdi. Tutuklanmasına karar verilen Hüseyin T., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN