Gaybubet Evinde Yakalanan Mahrem İmam Tutuklandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imam olarak aranan ve saklandığı gaybubet evinde polis tarafından yakalanan öğretmen Veli Aha, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat Çarşamba günü örgütün mahrem imamı olarak aranan örgütün kapatılan okulunda görev yapan öğretmen Veli Aha'yı, Atakum ilçesi Esenevler mahallesinde saklandığı gaybubet evine baskın yaparak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Veli Aha, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Veli Aha'nın eşi Büşra Aha ise 15 Şubat günü sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

- Samsun