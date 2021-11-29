Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede (2)

MANİSA (DHA) - ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

İzmir'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda Manisa'da gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.Ş., S.A. ile kadın şüpheli S.Y.E. tutuklandı. Diğer kadın şüpheli G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet