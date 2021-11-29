Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede

İZMİR'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda Manisa'da gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

MANİSA (DHA) - İZMİR'de FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'gaybubet evi' olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda Manisa'da gözaltına alınan 2'si kadın 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştiren ve herhangi bir örgütsel kaydı bulunmayan kişilere kiralanan evlerde saklanan şüphelileri tespit etti. Örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. 24 Kasım'daki operasyonda Manisa'da S.Y.E., G.A. isimli 2 kadın ile G.Ş., S.A. isimli 2 erkek şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.


- Manisa
Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede

Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur, istikrar ve ekonomik kalkınma da...

 İzmir'de kendilerine korna çalan vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir'de kendilerine korna çalan vatandaşı tekmeleyen polis görevden uzaklaştırıldı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title