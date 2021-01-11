"Gaybubet evi"nde yakalanan FETÖ'nün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

"Gaybubet evi"nde yakalanan FETÖ'nün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı

11.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:48

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da sahte kimlikle yakalanarak Gaziantep'e getirilen örgütün avukat yapılanmasının sözde "Gaziantep bölge imamı" Kamil B. tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da sahte kimlikle yakalanarak Gaziantep'e getirilen örgütün avukat yapılanmasının sözde "Gaziantep bölge imamı" Kamil B. tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Aralık 2020'de Ümraniye'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde yakalanarak uçakla kente getirilen ve hakkında iki defa ek gözaltı süresi alınan Kamil B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Kamil B'nin, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede örgütle ilgili önemli bilgiler aktardığı öğrenildi.

Örgütün sözde avukatlardan sorumlu "Gaziantep bölge imamlığı" görevini yürüten Kamil B'nin FETÖ'nün avukatlar yapılanmasında sözde "Türkiye imamı" ve "bölge imamları" ile yaklaşık 300'e yakın örgüt mensubunun ismini verdiği kaydedildi.

Zanlının, helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün müdahalesine ilişkin de bilgi verdiği bildirildi.

Kamil B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ümraniye'de aynı binadaki 2 hücre evine düzenlenen operasyonda ByLock kullanıcısı örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil B. ve öğretmenler sorumlusu Eşref Ü. ile örgüt üyeliğinden aranan kadın gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Merve Boluğur Eser Yenenler
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Gaybubet evi"nde yakalanan FETÖ'nün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 20:55:54. #1.15#
title