GAÜN yüksek lisansla sanayiye destek olacak

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açılacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, ÜR-GE ve Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bşk. Doç. Dr. Züleyha Değirmenci, Gaziantep Teknopark ve Target TTO Genel Müdür Ekrem Tekin, Target odayı ziyaret etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, programın üniversite sanayi işbirliğini daha da geliştireceğini belirterek, üretim, ihracatta ürün geliştirme ve tasarım konusunun büyük önem taşıdığını kaydetti. Açılacak programın savunma sanayi ve medikal sektörüne katkıları olacağına inanadığını ifade eden Ünverdi, "Gençlerimiz bölüm seçerken, Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği bölümlerini tercih edebilirler. Çünkü tekstil sektörünün dünyada önemi her geçen gün daha da artıyor. Tekstil önü açık ve önemi hiçbir zaman azalmayacak bir sektör." ifadelerini kullandı.

Yılmaz da tasarım alanında kariyer yapmak isteyenlerin taleplerine cevap vermek üzere, Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nın kurulduğunu kaydetti.

Akademi ile sanayi iş birliğini geliştirmek istediklerine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, "Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Anabilim Dalı", bu anabilim dalı altında "Disiplinlerarası Ürün Geliştirme ve Tasarım Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Türkçe, İkinci Öğretim ve Ücretli)" Türkiye'de bir ilk olarak hizmete açıldı. Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım alanında kariyer yapmak isteyenler ve üniversite sanayi iş birliği ile problemlerine çözüm arayanlar yüksek lisans programımıza başvurabilir. Tüm mühendisler tezsiz yüksek lisansa ALES şartı olmadan başvurabilir, tezli yüksek lisansı tamamlayarak da akademik kariyerlerine devam edebilirler. Programa başvurular 30 Haziran'da sona erecek. Detaylar ve başvuru için urge.gantep.edu.tr adresi ziyaret edilebilir."

Kaynak: AA