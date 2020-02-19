GAÜN'ün Merkezi Büyük Kütüphane ve Yaşam Alanı Projesi onaylandı

19.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:54

Gaziantep Üniversitesi'nin (GAÜN), aynı anda 7 bin 500 öğrenciye hizmet verebilecek kapasitedeki Merkezi Büyük Kütüphane ve Yaşam Alanı Projesi'nin onaylandığı bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin onaylandığını sosyal medya hesabından duyuran GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Sizler için yapacağımız merkezi büyük kütüphane ve sosyal yaşam merkezinin projesine izin çıktı. Öncelikle kapsamlı çok güzel bir proje hazırlığındayız. Sizlerin de görüşleri bizim için çok önemli. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Rektör Gür, yeni kütüphanenin, Mavera Kongre ve Sanat Merkezinin yanına yapılmasının planlandığını kaydederek, kütüphane ve yaşam alanının engelli ve çevre dostu, tasarruflu, yenilenebilir enerji ile donatılmış, "Gaziantep taşı" olarak bilinen "Keymıh" ya da "Havara" taşı kullanılarak yapılacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kütüphanemizi, Gaziantep'in bölgesel mimarisinden esinlenerek, yatay mimari tarzında yapmayı düşünüyoruz. Yeni kütüphanemizi sadece öğrencilerimiz ve mezunlarımız değil, aynı zamanda diğer eğitim kurumlarımızın öğrencileri de kullanabilecek. Ayrıca, halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi de yer alacak. İmkanlar ölçüsünde şehrimize de hizmet sunacak ve 7 gün, 24 saat esaslı çalışacak. ve kütüphanemiz modernliği, otoparkından, dinlenme alanlarına varan her türlü sosyal donatıyı barındıran yaşam alanlarıyla göz kamaştıracak."

Kaynak: AA